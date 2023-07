Sinice to organizmy samożywne, które są zaliczane do prokariotów (królestwo bakterii). Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych. Są odporne na trudne warunki. A przede wszystkim każdego roku psują wakacje wielu turystom.

GIS. Kąpieliska nad morzem wolne od sinic

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował dane, z których wynika, że aktualnie woda we wszystkich nadmorskich kąpieliskach nie stanowi zagrożenia. Obecność sinic można śledzić na interaktywnej mapie. Prezentuje ona wykaz wszystkich akwenów wyznaczonych uchwałami rad gmin.

Sinice. Wpływ mają zmienne warunki pogodowe

Warto podkreślić, że przewidywanie występowania zakwitów wody jest bardzo trudne. Istotne znaczenie mają tu zmienne warunki pogodowe, m.in.:

temperaturę wody powyżej 16-20 stopni Celsjusza (choć znane są zakwity sinic i w niższych temperaturach);

dostępność soli biogenicznych (zwłaszcza fosforanów);

słaby wiatr;

niewielkie mieszanie kolumny wody;

brak opadów.

Czym grozi kontakt z sinicami?

Jeśli woda jest zabarwiona i jest na niej charakterystyczny zielony, niebieski czy szary kożuch, a także ma nieprzyjemny zapach, to znak, że w wodzie zakwitły sinice. Jeżeli dojdzie do kontaktu z sinicami, należy od razu dokładnie przemyć całe ciało. Kąpiel może spowodować niekorzystne reakcje organizmu. Do charakterystycznych objawów należą m.in.:

rumień skórny;

nudności;

wymioty;

świąd;

ból głowy;

ból brzucha;

bóle mięśni;

dreszcze;

duszności;

podrażnienie oczu;

gorączka.

Mogą pojawić się pęcherze, w jakie ustnej, a także uszkodzenie wątroby.