Tragiczny wypadek w Krakowie. Prokuratura bada nowe wątki

Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) w centrum Krakowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Około godziny 3:00 samochód osobowy zjechał na nadbrzeże mostu Dębnickiego i zatrzymał się na murku oporowym pod mostem. Wcześniej kierowca jechał ze zbyt dużą prędkością, a rajd alejami Krakowa filmowali jego pasażerowie. Nagrania udostępniali na Instagramie. Do ich relacji, które już wygasły, dotarło TVP Info.

Wypadek w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn. Prokuratura bada materiały

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza poinformowała późnym popołudniem w sobotę, że wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki renault. - Prokuratura zapoznaje się z materiałami w sprawie. Czekamy na wyniki badań na obecność alkoholu we krwi prowadzącego pojazd. W trakcie śledztwa sprawdzane będzie wszystko, co pomoże ustalić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku - powiedział w rozmowie z PAP prokurator Leszek Brzegowy, której depeszę cytuje TVN24. Brzegowy podkreślił, że śledczy będą m.in. dokładnie analizować monitoring z nagrania, ustalą, jaki wpływ na zdarzenie miała prędkość pojazd i czy rolę w wypadku odegrało zwężenie drogi na moście Dębnickim, spowodowane remontem tego mostu. Ustalone zostanie także, jak na przebieg zdarzenia wpłynął pieszy, który - jak widać na nagraniu - próbował wejść na drogę w miejscu niedozwolonym.

Śmiertelny wypadek w Krakowie. "Co weekend działania przeciw rajdom"

Krakowska policja: Regularnie prowadzimy działania przeciwko nielegalnym wyścigom

Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji, zaznacza, że praktycznie co weekend prowadzone są działania, których celem jest udaremnianie nielegalnych wyścigów i generowanym przez nie niebezpiecznym sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie również przeprowadzili tego typu działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości. Przeprowadzono w sumie 46 kontroli, które zakończyły się 34 mandatami karnymi na łączną kwotę 16200 zł. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. W akcję było zaangażowanych 31 policjantów.

Jak podkreśla policja, w nielegalnych wyścigach biorą udział przede wszystkim młodzi niedoświadczeni kierowcy, którzy szukają adrenaliny i dużej dawki emocji. Funkcjonariusze apelują o doskonalenie sportowych umiejętności prowadzenia samochodu w miejscach do tego przeznaczonych, tj. ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. "Na sportową jazdę samochodem w otwartym ruchu ulicznym nie ma miejsca, dlatego funkcjonariusze krakowskiej drogówki zapowiadają zwiększenie liczby podobnych działań. Pamiętajmy, że wyścigi w mieście niosą ze sobą poważne ryzyko tragicznych zdarzeń i śmiertelne niebezpieczeństwo" - podsumowuje małopolska policja.