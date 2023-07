Egzekucja w Poznaniu. Policja odnalazła autora nagrania zbrodni. "Przesłuchujemy go"

- Znaleźliśmy autora nagrania. Przesłuchujemy go w charakterze świadka - przekazał portalowi wpoznaniu.pl mł. insp. Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Chodzi o nagranie, które trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim kobietę, która wzywa pomoc i pochyla się nad zakrwawioną osobą leżącą na chodniku. W pewnym momencie odwraca się ona w stronę innego mężczyzny i wdaje się z nim w szarpaninę. Mężczyzna oddaje strzał w kierunku leżącej osoby, a po chwili strzela sobie w głowę. Na filmie widoczny jest także samochód. Kierowca pojazdu, przejeżdżając obok osób znajdujących się na chodniku, zwolnił.

Strzelanina w Poznaniu. Motywem miała być zazdrość

W niedzielę przed godz. 17:00 w ogródku restauracji przy hotelu NH Poznań przy ul. Święty Marcin (województwo wielkopolskie) doszło do strzelaniny. Mężczyzna na oczach byłej partnerki strzelił do jej nowego chłopaka, a następnie do siebie. Napastnik był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Drugi z mężczyzn zginął na miejscu.

Według źródła Onetu motywem zbrodni były "zawiedzione uczucia". - Były partner młodej kobiety zastrzelił jej nowego chłopaka, a potem siebie. Sprawca miał pozwolenie na broń. To jest tragiczna historia, ale nie wygląda na szczególnie skomplikowaną - podkreślił rozmówca portalu. Mężczyźni, którzy zginęli, mieli 30 i 31 lat. Jak przekazała Onetowi policja, żaden z nich nie był wcześniej notowany. - Sprawca nie mógł być notowany, bo przecież miał pozwolenie na broń, z której strzelał - zaznaczył jeden z funkcjonariuszy.

