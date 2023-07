Tragiczny wypadek pod Krakowem. Bliscy 24-letniego Aleksandra mają żal do kierowcy

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w centrum Krakowa. Około godziny 3:00 samochód osobowy zjechał na nadbrzeże mostu Dębnickiego i zatrzymał się na murku oporowym pod mostem. Czwórka mężczyzn, która znajdowała się w środku pojazdu, zginęła na miejscu. To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat.

Kraków. W miejscu wypadku jest ograniczenie prędkości i zwężenie

Według ustaleń śledczych za kierownicą auta siedział 23-letni Patryk P. Razem z nim samochodem jechali 24-letni Aleksander T. i Michał G. oraz 20-letni Marcin H. Do tej pory policja przedstawiła trzy hipotezy dotyczące przyczyny wypadku - chodzi o prędkość pojazdu, zachowanie kierowcy i technikę jazdy. Na razie nie wiadomo, czy Patryk P. w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub innych substancji - nie są znane jeszcze wyniki badania krwi mężczyzny.

Na al. Trzech Wieszczów zarówno w dzień, jak i nocą, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Dodatkowo kilka dni przed wypadkiem rozpoczął się remont mostu Dębnickiego, co spowodowało kolejne ograniczenia, a także zwężenie jezdni z czterech pasów do dwóch. Na razie nie wiadomo, jak szybko jechało auto, zanim doszło do wypadku - to ustalą dopiero biegli z zakresu ruchu drogowego. Na nagraniu z monitoringu widzimy natomiast, że przed wypadkiem kierowca niemal potrącił pieszego (który wyraźnie przechodził w niedozwolonym miejscu), a chwilę po wyminięciu go, stracił panowanie nad pojazdem.

Bliscy 24-latka, który zginął w Krakowie: Dla nas kierowca jest mordercą

Dziennikarka Onetu rozmawiała z kobietą i mężczyzną, których spotkała na miejscu wypadku. "Mają zaczerwienione od płaczu oczy. Przyjechali spod Krakowa, to sąsiedzi Aleksandra, jednej z ofiar wypadku" - relacjonowała reporterka. Kilka lat temu rodzice Aleksandra zmarli na raka i od tego czasu to właśnie sąsiedzi się zajmowali się chłopakiem.

Był dla mnie jak syn. W sobotę policja przyjechała do nas do domu i tak się dowiedzieliśmy… Nie możemy wciąż w to uwierzyć

- powiedział mężczyzna. W wypadku zginął też kuzyn 24-latka, Michał. - To nie było to towarzystwo - usłyszała dziennikarka Onetu, gdy zapytała, czy Aleksander brał udział w wyścigach ulicznych. - Z Michałem i Marcinem to się kumplowali, przyjaźnili, ale z Patrykiem to nie. Nie wiem, czemu w piątek z nim jechali - stwierdził mężczyzna. Sąsiadów 24-latka reporterka portalu zapytała także o to, która z hipotez policji wydaje im się najbardziej prawdopodobna. - Prędkość i głupota - podkreśliła kobieta. - Może pani napisać, że dla nas kierowca jest mordercą - dodał jej mąż.