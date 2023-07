Burze nad Polską mogą spowodować w poniedziałek 17 lipca utrudnienia. Wielu Polaków otrzymało alert RCB informujący o tym, jak postępować w czasie wyładowań atmosferycznych. Dodatkowo na kilku obszarach możliwe są przerwy w dostawie prądu. Gdzie można spodziewać się niebezpiecznej sytuacji pogodowej?

REKLAMA

Zobacz wideo Ulewa w Radomiu. Ulice przypominają potoki

Alert RCB dla mieszkańców trzech województw w Polsce. Gdzie mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu?

Alert RCB otrzymali mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz części województw lubelskiego i małopolskiego. Na tych obszarach można spodziewać się przerw w dostawie prądu i problemów spowodowanych silnym wiatrem. Zalecono, aby zabezpieczyć rzeczy, które mogą zostać przez wiatr porwane. "Jeśli możesz, zostań w domu" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś (17.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi dokładna treść alertu RCB.

Burze nad Polską doprowadziły do wielu szkód w niedzielę. Jaka pogoda będzie w kolejnych dniach?

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w niedzielę 16 lipca na drodze wojewódzkiej 957 na Baligówce około 20 połamanych drzew spadało na jadące samochody. Burze spowodowały również pożar budynku mieszkalnego, do którego doszło najprawdopodobniej wskutek uderzenia pioruna. Straż pożarna, z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych, ewakuowała uczestników festiwalu w Jabłonce.

Burze nad Polską spowodowały wiele szkód. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia

Synoptycy zapowiadali, że Polska w poniedziałek znajdzie się w zasięgu rozległego układu niżowego Sandor znad Morza Norweskiego. Burze mają być najbardziej aktywne w czasie godzin popołudniowych i późnym popołudniem. Najgroźniejsze wyładowania atmosferyczne mają pojawić się na południu, południowym wschodzie i wschodzie Polski. Wraz z burzami mogą wystąpić opady wynoszące do 45-60 mm na południowo-wschodnich krańcach kraju. Eksperci przewidują również porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie wynoszące 80-100 km/h oraz miejscowo grad o średnicy do 2-5 cm.

Pogoda. Nadchodzi niż Sandor i burze. Gdzie będzie najgroźniej?

Polska w tym tygodniu znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Co pewien czas zaznaczą się fronty atmosferyczne z przelotami opadów i burz. Silne burze nad Polską mogą wystąpić na południu, wschodzie i południowym wschodzie Polski również 19 i 21 lipca. Więcej informacji na temat pogody znajduje się w artykule wyżej.