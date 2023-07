Bytom. Tłum chciał dokonać samosądu na basenie. Zatrzymani zostaną przesłuchani

Zobacz wideo Policjanci uratowali psa zamkniętego w nagrzanym samochodzie

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 16:00 na odkrytym kąpielisku Parku Kachla w Bytomiu (woj. śląskie). Jak przekazał Urząd Miasta, ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie obiektu otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. "Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję" - czytamy w komunikacie.

Bytom. Tłum chciał dokonać samosądu. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury

Kiedy na basen przyjechała policja, na kąpielisku utworzyło się zbiegowisko. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, że funkcjonariusze wyprowadzają z budynku grupę obcokrajowców przy akompaniamencie wyzwisk i wulgarnych okrzyków. Tłum ludzi próbował dokonać samosądu na zatrzymanych. W związku z ich agresywnym zachowaniem policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego.

Czterech mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat zostało zatrzymanych. Jak podaje Urząd Miasta, są oni obywatelami Gruzji. - W poniedziałek odbędą się przesłuchania mężczyzn. Do godziny 10:00 powinni zostać doprowadzeni do prokuratury - poinformowała w poniedziałek rano, cytowana przez tvn24.pl, prok. Sabina Konicz z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

Uwaga! Na poniższym nagraniu słychać wulgaryzmy: