Tragiczny wypadek w Krakowie. Tego dnia policja prowadziła akcję przeciwko nielegalnym wyścigom

Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) w centrum Krakowa doszło do tragicznego wypadku. Koło godziny 3:00 samochód osobowy zjechał na nadbrzeże mostu Dębnickiego i zatrzymał się na murku oporowym pod mostem. Czwórka mężczyzn, która znajdowała się w środku pojazdu, zginęła na miejscu. To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat.

Rajd alejami Krakowa mężczyźni filmowali i udostępniali na Instagramie. Do ich relacji, które już wygasły, dotarło TVP Info. Na nagraniu z monitoringu widzimy natomiast, że przed wypadkiem kierowca niemal potrącił pieszego (który wyraźnie przechodził w niedozwolonym miejscu), a chwilę po wyminięciu go, stracił panowanie nad pojazdem. Małopolska policja wciąż szuka pieszego, którego widać na filmie. We współpracy z biegłym sądowym są analizowane nagrania oraz inne dowody z wypadku. - Będziemy ustalać czy prędkość pojazdu wpłynęła na przebieg tego zdarzenia, technika jazdy kierowcy bądź inne czynniki - przekazał rzecznik wojewódzkiej komendy w Krakowie. Dodał, że kierowcy zostanie pobrania krew w celu zbadania obecności alkoholu.

Rzecznik policji: Co weekend prowadzimy działania przeciw nielegalnym wyścigom

Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji, zaznacza, że praktycznie co weekend prowadzone są działania, których celem jest udaremnianie nielegalnych wyścigów i generowanym przez nie niebezpiecznym sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie również przeprowadzili tego typ działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości. Przeprowadzono w sumie 46 kontroli, które zakończyły się 34 mandatami karnymi na łączną kwotę 16200 zł. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. W akcję było zaangażowanych 31 policjantów.

Policja: W nielegalnych wyścigach biorą udział młodzi i niedoświadczeni kierowcy

Jak podkreśla policja, w nielegalnych wyścigach biorą udział przede wszystkim młodzi niedoświadczeni kierowcy, którzy szukają adrenaliny i dużej dawki emocji. Funkcjonariusze apelują o doskonalenie sportowych umiejętności prowadzenia samochodu w miejscach do tego przeznaczonych, tj. ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. "Na sportową jazdę samochodem w otwartym ruchu ulicznym nie ma miejsca, dlatego funkcjonariusze krakowskiej drogówki zapowiadają zwiększenie liczby podobnych działań. Pamiętajmy, że wyścigi w mieście niosą ze sobą poważne ryzyko tragicznych zdarzeń i śmiertelne niebezpieczeństwo" - podsumowuje małopolska policja.

Wypadek w Krakowie. Wstępnie wiadomo, kto prowadził samochód

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza poinformowała późnym popołudniem w sobotę, że wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki renault. - Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać, jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę samochodu - podkreślił insp. Gleń. Wcześniej menedżer matki Patryka P., celebrytki Sylwii Peretti, przekazał PAP, że "Patryk zginął jako pasażer samochodu". Policjanci i prokurator przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli uliczny monitoring, ustalili świadków - pieszych, którzy znajdowali się w pobliżu miejscu wypadku.