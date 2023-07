Nowe informacje nt. strzelaniny w Poznaniu. Taki miał być motyw zbrodni

Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, w niedzielę przed godz. 17:00 w ogródku restauracji przy hotelu NH Poznań przy ul. Święty Marcin (województwo wielkopolskie) doszło do strzelaniny. Mężczyzna na oczach byłej partnerki strzelił do jej nowego chłopaka. Zdarzenie nagrał jeden ze świadków. Na filmie widać jak postrzelony mężczyzna leży na chodniku, a zrozpaczona kobieta wzywa pomoc. Sprawca przez chwilę obserwował ofiarę i oddał jeszcze jeden strzał w jej kierunku. Następnie zdjął czapkę i strzelił sobie w głowę. Napastnik był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Drugi z mężczyzn zginął na miejscu.

Strzelanina w Poznaniu. "Motywem zawiedzione uczucia"

Według źródła Onetu motywem zbrodni były "zawiedzione uczucia". - Były partner młodej kobiety zastrzelił jej nowego chłopaka, a potem siebie. Sprawca miał pozwolenie na broń. To jest tragiczna historia, ale nie wygląda na szczególnie skomplikowaną - podkreślił rozmówca portalu.

Mężczyźni, którzy zginęli, mieli 30 i 31 lat. Jak przekazała Onetowi policja, żaden z nich nie był wcześniej notowany. - Sprawca nie mógł być notowany, bo przecież miał pozwolenie na broń, z której strzelał - zaznaczył jeden z funkcjonariuszy.