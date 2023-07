Pogoda w poniedziałek 17 lipca może zaskoczyć za sprawą nagłych nawałnic. Synoptycy z portalu fanipogody.pl informują, że Polska znajdzie się w zasięgu rozległego układu niżowego, nazwanego Sandor, którego centrum znajduje się nad Morzem Norweskim. Ponadto przez wschodnie, środkowe i południowe regiony będzie przebiegać strefa falującego frontu atmosferycznego z rozgrzaną masą powietrza, która przyniesie lokalnie gwałtowne burze z gradem i ulewy. Na konkretnych obszarach mogą panować groźne warunki.

Pogoda. Synoptycy zapowiadają burze nad Polską. Gdzie będzie najgroźniej?

Synoptycy informują, że stabilne warunki pogodowe będą panować w województwach zachodnich oraz północnych. Niewielkie natężenie burz jest przewidywane na północy. Najgroźniejsze burze mają pojawić się na południu, południowym wschodzie i wschodzie Polski. Eksperci zaznaczają, że nawałnice z dużymi wyładowaniami elektrycznymi zapowiadane są w drugiej połowie dnia. Szczyt aktywności burz jest przewidywalny na godziny popołudniowe i późnym popołudniem.

Burzom mogą towarzyszyć opady, synoptycy zapowiadają, że miejscami wyniosą one do 45-60 mm na południowo wschodnich krańcach kraju. Przewidywane są również porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie wynoszące 80-100 km/h oraz występujący miejscami grad o średnicy do 2-5 cm.



Jak informowaliśmy, IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem dla woj. świętokrzyskiego, opolskiego, południowej części woj. podlaskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Burze mają pojawić się także w centralnej i południowej części woj. mazowieckiego, a także w części województwa małopolskiego. Drugi stopień zagrożenia obejmie województwo podkarpackie, częściowo lubelskie oraz powiaty nowosądecki i gorlicki. W niemal całej Polsce (z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego) do poniedziałku do godziny 20:00 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

W nowym tygodniu Polska znajdzie się w polu obszaru obniżonego ciśnienia, w którym co jakiś czas zaznaczą się fronty atmosferyczne z przelotami opadów i burz. Jak informują synoptycy z dobrapogoda24.pl, pojawią się zarówno gorące, jak i chłodne dni. Silne burze mogą wystąpić na południu, wschodzie i południowym wschodzie Polski w poniedziałek 17 lipca oraz 19 i 21 lipca. W pozostałe dni przelotne opady mogą pojawić się jedynie lokalnie.



Prognozy przewidują spadek temperatury, ale synoptycy nie prognozują radykalnego obniżenia temperatury poniżej 20 stopni. O aktualnych prognozach będziemy informować na bieżąco.