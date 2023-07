W niedzielę pogodę w Polsce zdominowały upały, a termometry wskazywały do 35 stopni Celsjusza. W związku z tym rozsyłano alert RCB, w którym zalecano unikanie słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienia organizmu. Jak się okazuje, nie był to jedyny problem w związku z pogodą, ponieważ pojawiły się burze, które przyniosły ze sobą pioruny i porywisty wiatr na południu Polski. Tam też doprowadziły do poważnych szkód.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzi burza lub trąba powietrzna? Zobacz, jak się zachować!

Burze nad Polską doprowadziły do wielu szkód. W niedzielę występowały pożary i utrudnienia na drogach

Według doniesień portalu podhaleregion.pl, burze nad Polską rozpętały się w niedzielę po południu. Na drodze wojewódzkiej 957 na Baligówce drzewa zaczęły się łamać i spadać na jadące samochody. Portal podhale24.pl doprecyzował, że między Czarnym Dunajcem a Piekielnikiem runęło około 20 drzew, które zatarasowały drogę.

Radio Bielsko poinformowało o pożarze budynku mieszkalnego w Koszarawie Cichej, do którego doszło najprawdopodobniej z powodu uderzenia pioruna. Burze miały doprowadzić do zapalenia się poszycia dachu i poddasza. Jak informuje RMF24, burza przerwała również festiwal odbywający się w Jabłonce. W trakcie ewakuacji tysiąca uczestników, wiatr przewrócił dmuchaną zjeżdżalnię dla dzieci, ale nikt nie ucierpiał. Strażacy dla bezpieczeństwa sprawdzili również obozy harcerskie w Lipnicy i Łapszem Niżnem.

Gwałtowne burze nad Polską. Warunki sprzyjają powstawaniu trąb powietrznych

IMGW ostrzega przed burzami. Alert wydano dla 10 województw w Polsce

Jak informowaliśmy, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązujące w poniedziałek i obejmujące 10 województw. Nawałnicom może towarzyszyć wiatr do 110 km/h i grad o średnicy nawet siedmiu centymetrów. Synoptycy zapowiadają, że oprócz burz w Polsce panują warunki sprzyjające pojawianiu się trąb powietrznych. Więcej informacji o miejscach, gdzie będą obowiązywały ostrzeżenia, znajduje się w artykule wyżej.