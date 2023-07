O wnioskach policji napisały Małgorzata Skowrońska i Angelika Pitoń w tekście "Gazety Wyborczej": "Wypadek w Krakowie. Policja: Problemem są rajdy i wyścigi samochodowe, których organizowanie jest legalne".

Na krótkim nagraniu na Instagramie z wnętrza samochodu, który dachował na nabrzeżu mostu Dębnickiego, widać dopisek 210, co może sugerować, że właśnie taką prędkość osiągnął samochód Policja po tragicznym wypadku w Krakowie przyznała, że rajdy po ulicach miast i organizowanie nielegalnych wyścigów to plaga, z którą trudno walczyć - wskazuje "Gazeta Wyborcza". Tylko w poprzednim miesiącu małopolska policja interweniowała dwa razy w związku z nielegalnymi wyścigami: 9 i 30 czerwca. W obu przypadkach nałożono prawie 100 mandatów na kwotę przekraczającą 30 tys. zł. Kierowców funkcjonariusze mogą ukarać za np. przekroczenie prędkości lub jazdę pod wpływem alkoholu. - Samo uczestnictwo w wyścigach nie jest nielegalne - przyznaje policja. Rzecznik małopolskich funkcjonariuszy podkreśla, że wyścigi są organizowane legalnie, ponieważ w polskim prawie nie ma podstawy, aby za to karać. Ze statystyk policyjnych wynika, że od 23 lipca 2021 r. policjanci interweniowali w sprawie wyścigów właściwie w każdy weekend.

Przypomnijmy, że do wypadku w Krakowie doszło około 3:00 w nocy z piątku na sobotę. Samochód osobowy spadł na nadbrzeże mostu Dębnickiego. - Policja otrzymała zgłoszenie, że nikt z niego nie wychodzi - mówił w rozmowie z TVN24 młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po czterech minutach na miejscu wypadku byli strażacy, którzy próbowali wyciągnąć pasażerów i kierowcę. Musieli użyć narzędzi hydraulicznych, ponieważ pojazd dachował. Reanimacja nie powiodła się - czterech mężczyzn zginęło na miejscu. "To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku 20 do 24 lat" - poinformował mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza poinformowała późnym popołudniem w sobotę, że wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault tj. Patryka P. Rzecznik małopolskiej zaprzeczył pierwszym informacjom, jakie pojawiały się w mediach, że to nie Patryk P. kierował samochodem. "W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać, jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu" - podkreślił policjant. Wcześniej menedżer matki Patryka P., celebrytki Sylwii Peretti, mówił PAP, że "Patryk zginął jako pasażer samochodu". Policjanci i prokurator przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli uliczny monitoring, ustalili świadków - pieszych, którzy znajdowali się w pobliżu miejscu wypadku. Zmarłemu kierowcy została pobrana krew do badania na zawartość alkoholu.

W miejsce wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, nieopodal Wawelu, płoną znicze - informuje PAP. Zapalają je mieszkańcy i znajomych czterech mężczyzn, którzy zginęli w nocy w piątku na sobotę. Na Facebooku, na profilu Miasta Kraków, opublikowano nagranie przejazdu. Czytamy, że "kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem, być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu". 7 lipca rozpoczął się remont mostu Dębnickiego, w związku z czym trasa jest zwężona, ruch odbywa się po jednym pasie w każdym kierunku.

