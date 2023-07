Zobacz wideo Dorian opuszcza rodzinne Śliwice. "Boję się, że nasze drogi się rozejdą" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 5. "Dorian"]

W niedzielę przed godz. 17:00 na ul. Sienkiewicza w Łabiszynie w powiecie żnińskim w województwie kujawsko-pomorskim doszło do ataku nożownika - informuje RMF FM. 35-letni napastnik zaatakował nożem idącego chodnikiem mężczyznę. Zranił go w szyję i okolice ust. Pokrzywdzony został zabrany do szpitala, jest przytomny. Nożownik zbiegł, policja prowadzi poszukiwania.

Kujawsko-pomorskie. Atak nożownika w Łabiszynie. Trwa obława policyjna

Dziennikarz rozgłośni informuje, że na pomoc zaatakowanemu ruszyła kobieta, która za nim szła Miała wyrwać nóż napastnikowi, który uciekł. Policjanci poszukują 35-latka, a w akcji bierze udział pies tropiący. Służby prowadzą czynności w kierunku usiłowania zabójstwa.

