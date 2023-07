Strzelanina w restauracji w centrum Poznania. Nie żyją dwie osoby

Do strzelaniny doszło w niedzielę przed godz. 17 w ogródku restauracji przy hotelu NH Poznań przy ul. Święty Marcin w Poznaniu. Policja potwierdziła "użycie broni" - informuje "Gazeta Wyborcza".

Strzelanina w restauracji w centrum Poznania. Jedna osoba nie żyje

Dziennikarz "GW" relacjonuje, że po godz. 17 na ul. Święty Marcin stały karetki pogotowia i co chwilę przyjeżdżały radiowozy policji. Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że "na ul. Święty Marcin doszło do użycia broni". Pierwsze informacje były takie, że zginęła jedna osoba, druga była reanimowana, a potem trafiła do szpitala.

Jeden mężczyzna nie żyje, drugi jest reanimowany. Ustalamy, co się wydarzyło. Nasi ludzie zabezpieczają m.in. nagrania z kamer monitoringu

- powiedział Borowiak. "GW" cytuje świadków strzelaniny w centrum Poznania, którzy usłyszeli strzały. Najprawdopodobniej jeden z mężczyzn najpierw strzelił w kierunku drugiego, a potem oddał strzał w swoim kierunku. Niektórzy widzieli kobietę ze śladami krwi.

