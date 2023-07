Tragiczny wypadek w Trzebini. Utonął 57-letni mężczyzna. "Doświadczony nurek"

Do wypadku w Trzebini doszło w sobotę. 57-latek, który utonął pochodził z Warszawy i miał być doświadczonym nurkiem. Rzecznik prasowy małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń poinformował, że "prokurator polecił zabezpieczyć sprzęt nurkowy celem zbadania, czy aby ten sprzęt nie zawiódł". Słowa policjanta cytuje TVN24.

Małopolska. Tragiczny wypadek w Trzebini. Utonął 57-letni mężczyzny

Według wstępnych ustaleń mężczyznę z wody na brzeg wyciągnęli jego znajomi. Zaniepokoiło ich to, że 57-latek przez kilka minut nie wypływał na powierzchnię. Ratownicy medyczni podjęli reanimację, ale bez skutku Mężczyzna zmarł.

Okoliczności zdarzenia zbada policja pod nadzorem prokuratury. - Na polecenie prokuratora do badań został zabezpieczony sprzęt, z którego korzystał 57-latek - zaznaczył Gleń.

Zalew Balaton to sztuczny zbiornik wodny w centrum Trzebini w województwie małopolskim. Został utworzony na terenie dawnego kamieniołomu wapieni. Całkowita powierzchnia zbiornika to 3 hektary, jego średnia głębokość to 9,5 metra. Akwen jest zasilany podziemnymi źródłami. Nowoczesne kąpielisko władze Trzebini utworzyły tam w 2018 r.

