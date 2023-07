Awantura na Giewoncie. Turysta użył gazu pieprzowego. TOPR wysłał śmigłowiec

Zobacz wideo Glapiński o działaniu „w poprzek" celów rządu. I o szczytach: Rysy. Rysów, Giewontu!

Ratownicy TOPR otrzymali w niedzielę zgłoszenie za pośrednictwem numeru alarmowego 112. - Zgłaszający twierdził, że został zaatakowany gazem pieprzowym przez innego turystę. Było to na odcinku między kopułą szczytową Giewontu a Wyżnią Kondracką Przełęczą. Z uwagi na eksponowany teren wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec, który ewakuował poszkodowanego turystę do Zakopanego - powiedział ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski, cytowany za "Gazetą Krakowską".

Tatry. Turysta zaatakowany gazem pieprzowym, trafił do szpitala

Ratownicy poinformowali o zdarzeniu straż Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz policję, która zajmie się wyjaśnianiem tego incydentu. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku i co dalej stało się z agresorem. - Wiemy, że poszkodowana jest jedna osoba. Mężczyzna ten ucierpiał po tym, jak inna osoba rozpyliła mu gaz pieprzowy na twarz. Został on zwieziony do szpitala w Zakopanem śmigłowcem TOPR. Sam nie mógłby bowiem kontynuować wędrówki w dół. Inne okoliczności zdarzenia także dla nas są jednak zagadką. W szpitalu poszkodowanego próbowali przesłuchać policjanci z zakopiańskiej komendy. Turysta jednak odmówił składania wyjaśnień na temat tego, co zaszło na Giewoncie - wyjaśnił mł. insp. Sebastian Gleń w rozmowie z onet.pl. Trwają poszukiwania sprawcy.

Tatry. Pijany 50-latek groził turystom niebezpiecznym przedmiotem

Niebezpieczny incydent w Tatrach miał miejsce również w ubiegłym miesiącu. Policja musiała interweniować w schronisku górskim na Hali Kondratowej. Pijany mężczyzna, jak wynikało ze zgłoszenia, zachowywał się agresywnie, usiłował dostać się do pokoi turystów i groził im niebezpiecznym przedmiotem. Próba wylegitymowania i sprowadzenia go przed budynek spowodowała jeszcze większy wybuch agresji ze strony 50-latka. Policjanci go obezwładnili i założyli kajdanki. Pobudzony alkoholem mężczyzna stwarzał realne zagrożenie nie tylko dla obecnych w schronisku osób, ale i dla samego siebie. Ostatecznie turysta został zatrzymany i przetransportowany do komendy policji w Zakopanem. Gdy mężczyzna wytrzeźwiał, policjanci przedstawili mu zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.