Tragedia w Łebie. Para turystów weszła do morza. Nie umieli się wydostać. Lądował śmigłowiec LPR

Wakacyjny wypad do Łeby zakończył się tragicznie dla dwójki turystów z województwa mazowieckiego, którzy postanowili wykąpać się w Bałtyku. 34-latka i 39-latek, którzy weszli do morza, nie potrafili opuścić go o własnych siłach.

