W czwartek 13 lipca 34-letnia matka powiadomiła policję o śmierci dziecka. W sobotę została przesłuchana w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu. Rzecznik prasowy prokurator Waldemar Łubniewski relacjonował przesłuchanie kobiety. - Potwierdziła przedstawioną wcześniej wersję zdarzeń. Twierdzi, że zasnęła na jednym łóżku z dzieckiem i przycisnęła go ciężarem własnego ciała. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla dąbrowianki. Sąd przychylił się do tego wniosku i została ona tymczasowo zatrzymana - cytują lokalne media.

Nie żyje trzymiesięczne dziecko z Dąbrowy Górniczej. Matka była pijana

Po złożeniu wyjaśnień 34-latka usłyszała zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka oraz narażenie na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia. Sąd zgodził się na wniosek prokuratury, by tymczasowy areszt wyniósł trzy miesiące. Prokurator Łubniewski zapewnił, że w tym czasie śledczy zweryfikują, czy wersja zdarzeń przedstawiona przez kobietę jest prawdziwa. - Zostało już przesłuchanych około dziesięciu świadków. Zlecona została sekcja zwłok dziecka, konieczne będzie uzyskanie opinii biegłego z zakresu toksykologii - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

"Dziennik Zachodni" przypomina, że do podobnego zdarzenia doszło w Bytomiu, trzy lata temu. Wtedy 31-letnia kobieta, która miała opiekować się dzieckiem, piła alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że miała w organizmie 2 promile alkoholu. Siedmiomiesięczny chłopiec trafił wtedy do szpitala, pod opiekę lekarzy.

