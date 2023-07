Morawiecki w Redzikowie o tarczy rakietowej. Ujawnił termin. "Putin zachowuje się jak podwórkowy chuligan"

Mateusz Morawiecki w sobotę, wraz z ambasadorem USA w naszym kraju, odwiedził Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Wystąpił stamtąd na konferencji prasowej, w czasie której mówił o powstającej tam tarczy antyrakietowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda po szczycie w Wilnie: NATO będzie cały czas wspierało Ukrainę

Mateusz Morawiecki o tarczy antyrakietowej w Polsce

- Dzisiaj jesteśmy już właściwie mogę powiedzieć w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej. Co to oznacza? Do końca tego roku cały ten obiekt, jego wszystkie systemy informatyczne, jak przed chwilą poinformowali mnie oficerowie amerykańscy, ma być dokończony, ma być gotowy - ogłosił premier. - Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że i polscy specjaliści, którzy tu pracują, i amerykańscy, to znowu cytat z tego, co przed chwilą usłyszałem, to jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi operatorzy broni tarczy antyrakietowej w całym systemie NATO - dodał.

Budowę bazy amerykańskiej w Redzikowie finansuje administracja USA. Koszt tych prac a także wyposażenia bazy to blisko 900 milionów dolarów. W Redzikowie niedaleko Słupska będą działać elementy amerykańskiego systemu Aegis Ashore. Tarcza antyrakietowa Aegis została pierwotnie zaprojektowana jako system okrętowy do śledzenia i niszczenia pocisków. Po odpowiedniej modernizacji został również wdrożony do użytku na lądzie, jako Aegis Ashore. Działa już w Deveselu w Rumunii.

"Putin jak podwórkowy chuligan"

- Przekonaliśmy się, że Putin zachowuje się jak podwórkowy chuligan. Boi się mocnych. Mocnych, silnych nie rusza. Atakuje słabszych. Dlatego nie żadna polityka resetu, nie żadna polityka ugłaskiwania czy polityka fikcyjnego dialogu. Tylko polityka zbrojenia, silnej polskiej armii i modernizacji polskiej armii będzie naszą gwarancją bezpieczeństwa, w połączeniu z naszymi sojusznikami, amerykańskimi, sojusznikami z NATO, jesteśmy dzisiaj w najsilniejszym sojuszu wojskowym w historii świata - podsumował swoją wypowiedź premier.