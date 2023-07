Śmiertelne dachowanie w Krakowie. Nagranie z monitoringu tuż sprzed wypadku z czterema ofiarami

Do wypadku doszło około 3.00 w nocy z piątku na sobotę. Samochód osobowy spadł na nadbrzeże mostu Dębnickiego. - Policja otrzymała zgłoszenie, że nikt z niego nie wychodzi - mówił w rozmowie z TVN24 młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Śmiertelny wypadek w Krakowie. Nie żyją cztery osoby

Po czterech minutach na miejscu wypadku byli strażacy, którzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podjęli próbę wydobycia pasażerów. Do tego musieli skorzystać z narzędzi hydraulicznych, ponieważ pojazd znajdował się na dachu. "Strażacy wyciągali poszkodowanych, pojazdu pogotowie reanimowało ich. Niestety czwórka mężczyzn, która znajdowała się w renaulcie zginęła na miejscu. To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku 20 do 24 lat" - poinformował mł. insp. Sebastian Gleń, Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jak wyjaśniał policjant "kierujący Renault Megane jadący Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego stracił nagle panowanie nad pojazdem, przejechał przez skrzyżowanie przed mostem zjeżdżając w lewą stronę, uderzając w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, dachując, po schodach na Bulwar Czerwieński gdzie z kolei uderzył w betonowy murek okalający ścieżkę pieszo-rowerową". Całość widać na poniższym nagraniu z miejskiego monitoringu. Przed wypadkiem kierujący niemal potrącił pieszego (który wyraźnie przechodził w niedozwolonym miejscu), na nagraniu widać, że traci panowanie nad pojazdem chwilę po wyminięciu go.

Policja przeprowadziła już oględziny miejsca wypadku, zabezpieczyła nagrania z monitoringu i ustaliła świadków-pieszych, którzy byli na miejscu. Część z nich miała ruszyć z pomocą, gdy zobaczyli co się dzieje, przekazał mł. insp. Sebastian Gleń. W następnej kolejności policja we współpracy z biegłym sądowym będzie analizować nagrania oraz inne dowody z wypadku. "Będziemy ustalać czy prędkość pojazdu wpłynęła na przebieg tego zdarzenia, technika jazdy kierowcy bądź inne czynniki. Zmarłemu kierowcy zostanie pobrana krew do badania na zawartość alkoholu" - przekazał rzecznik wojewódzkiej komendy w Krakowie.