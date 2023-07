Jest tak gorąco, że w ruch poszły alerty RCB. Rząd zdefiniował upał, żeby nie było wątpliwości

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że w całej Polsce będzie w ten weekend upalnie, miejscami temperatura może być rekordowo wysoka. "Jedynie na Półwyspie Helskim, w kotlinach górskich, będzie 27-28 stopni. Maksymalna wartość na termometrach to 35 stopni, te wartości będą notowane w województwie dolnośląskim i lubuskim" - dodaje.

Rząd ostrzega przed upałami i wysyła alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alerty w związku z upałami. RCB wysłało wiadomości do odbiorców na terenie całego kraju. "Uwaga! Dziś (15/07) prognozowany upał (pow. 30 st. C). Unikaj słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienia organizmu. W przypadku pogorszenia zdrowia dzwoń pod 112." - czytamy w wiadomości. Natomiast ostrzeżenia IMGW przed upałem obejmują cały kraj poza rejonami górskimi oraz częściami województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje do poniedziałku do 20:00.

Burze i podtopienia, później upał. "To może być najcieplejszy weekend lata"

Wcześniej wydano też zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w takie dni. Rząd w komunikacie przypomina, że "upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15.00 a 18.00, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12.00-13.00".

Upał jest groźny dla zdrowia. Jak się przed nim chronić?

Tak wysoka temperatura może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Należy pamiętać, że w miejscach mocno zurbanizowanych, w centrach dużych miast, temperatura może osiągnąć znacznie wyższe wartości niż podawane w prognozach. "Może dochodzić do 40, nawet pod 50 stopni, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W najbliższych dniach, w weekend nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, gdy najbardziej operuje słońce, czyli od 11:00 do 17:00" - zaznacza Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

Rząd natomiast przypomina, że ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu. Objawy udaru to:

zmęczenie,

silne bóle i zawroty głowy,

nudności,

gorączka,

szum w uszach,

drgawki,

wzrost temperatury ciała zagrażający życiu,

większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

"Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu" - czytamy na stronie RCB.

Hiszpania. Dziecko zmarło po sześciu godzinach w rozgrzanym samochodzie

Jak chronić się przed upałem?

W alercie wśród środków zaradczych wobec upału wymieniono unikanie słońca, wyniku fizycznego oraz odwodnienia. Więcej informacji RCB przedstawiło w formie infografiki, w której radzi m.in. by w miarę możliwości nie wychodzić w domu, nosić nakrycie głowy, stosować filtry UV, nie zostawić dzieci i zwierząt w aucie, pić dużo niegazowanej wody i jednocześnie unikać alkoholu. Bardziej szczegółowe, liczące kilka stron opracowanie na temat upały rząd przygotował pod TYM adresem.