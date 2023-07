Rynek Główny w Krakowie zamknięty dla dorożek. Wszystko przez upały

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia dotyczące wystąpienia upału. Według prognoz temperatura w weekend ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza. "Temperatura maksymalna w sobotę od 31 stopni Celsjusza na wschodzie do 35 stopni Celsjusza na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30 stopni Celsjusza do 33 stopni Celsjusza, w poniedziałek około 30 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18 do 20 stopni" - czytamy w komunikacie. W związku z tym podjęto decyzję o wstrzymaniu postoju dorożek na krakowskim rynku.

Rynek Główny w Krakowie zamknięty dla dorożek

Jak czytamy na stronie miasta, "w związku z ostrzeżeniem meteorologicznym dotyczącym wysokich temperatur oraz prognozą zagrożeń meteo IMGW w zakresie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dot. upału na terenie województwa małopolskiego, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia (...), jako Zarządzający Rynkiem Głównym ogłaszam zamknięcie postoju stałego dla dorożek na Rynku Głównym i zakaz przejazdu przez Rynek Główny w dniach: 15, 16 i 17 lipca 2023 roku, w godz. 9.30 - 19.00".

Zawieszony został także wjazd wozów z końmi do centrum. Jak informuje krakow.pl, w tym czasie nieczynny jest także postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką. Dodatkowo, jak podaje portal, ze względów bezpieczeństwa powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych, które znajdują się przy Barbakanie oraz na alejkach Plant przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienną a ul. Mikołajską. Osoby odpowiedzialne za konie przy dorożkach są zobowiązane do zapewnienia zwierzętom regularnego dostępu do wody oraz bieżącego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Rynek Główny w Krakowie nie po raz pierwszy zostaje zamknięty dla dorożek. Identyczna sytuacja miała miejsce zaledwie kilkanaście dni temu. Wozy nie miały wstępu do centrum między 9 a 10 lipca również ze względów bezpieczeństwa.

Jak się chronić przed upałami?

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa przy tak wysokich temperaturach, jakie aktualnie obserwujemy, zaleca się nie wychodzić z mieszkań między godziną 10 a 19, kiedy upały są najbardziej odczuwalne. W ciągu dnia warto pamiętać o zamykaniu okien, oraz zasłonięciu żaluzji bądź rolet. Sprawi to, że mieszkanie nie będzie aż tak nagrzane, ale z kolei zaleca się otwieranie okien oraz wietrzenie domów wieczorami, kiedy temperatura powietrza spada.

Ponadto w tak ciepłe dni warto unikać wysiłku fizycznego i pamiętać o dużej ilości płynów. Jeśli posiadamy zwierzęta, także zadbajmy o ich zdrowie. Czworonożni przyjaciele powinni mieć stały dostęp do wody oraz możliwość przebywania w cieniu. Jeśli już musimy wyjść na zewnątrz, koniecznie pamiętajmy o stosowaniu kremu z filtrem oraz kategorycznym zakazie zostawiania dzieci, oraz zwierząt w samochodach. Upały sprzyjają złemu samopoczuciu, dlatego warto zadbać przede wszystkim o osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z dolegliwościami zdrowotnymi.