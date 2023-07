Ziobro wypuścił kobietę skazaną na trzy lata za rozbój. Poszło o tęczową torbę

Ma chodzić o sytuację z 2020 roku, gdy Marika na rzekomym Marszu Równości w Poznaniu próbowała wyszarpać kobiecie tęczową torbę. "W następstwie została oskarżona o rzekomy rozbój i próbę kradzieży przedmiotu o wartości 15 zł i skazana na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności" - czytamy na stronie Ordo Iuris, które nagłośniło całą sprawę. Organizacja stworzyła też petycję o ułaskawienie skazanej.

Aktualizacja: Marsz Równości w Poznaniu w 2020 roku został odwołany (był to drugi rok pandemii), na co zwrócił uwagę Blog slwstra. Czytamy tam, że "szczegóły sprawy niejasne: Ordo Iuris, znane z manipulacji (w przeszłości nawoływanie do zabicia pary jednopłciowej nazywali "komentarzami krytycznymi wobec promocji homoseksualnego stylu życia"), tutaj też przynajmniej częściowo kłamie. Twierdzą, że do zdarzenia doszło na "marszu równości w Poznaniu w 2000 r. Marsz w Poznaniu został wtedy odwołany. Śladów sprawy nie sposób znaleźć w internecie. Ordo Iuris nie podaje nazwiska dziewczyny, jedynie imię - Marika".

Warto jednak dodać, że najpewniej nie doszło do sfabrykowania całej sprawy, bo aktywista LGBT Bart Staszewski podał sygnaturę akt skazanej Mariki M. w Sądzie Rejonowym w dla Poznania Starego Miasta. "Sygnatura akt to III K 230/21" - napisał.

Trafiła do więzienia wyrywanie tęczowej torebki. Ziobro ją wypuścił

Marika w zakładzie karnym przebywa od roku. Jak zwraca uwagę Ordo Iuris, trafiła tam do więzienia krótko po złamaniu kostki. Po zakładzie musiała początkowo poruszać się o kulach, a osadzenie miało jej rzekomo uniemożliwić dalszą rehabilitację.

Akcja Ordo Iuris przyniosła już pierwsze efekty. "Uwzględniłem wniosek o przerwę w karze 21-letniej Mariki (Młodzież Wszechpolska podaje, że kobieta ma 24-lata, wg. Ordo Iuris 21 lat miała w 2020 roku, gdy doszło do całej sytuacji - red.). Wyszła na wolność i teraz czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda! Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu lewackiej ideologii i homoseksualizmu" - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze ( Tyle że wyrok dotyczył rozboju i kradzieży, a nie rzekomych protestów Mariki. Zresztą nawet Ordo Iuris w petycji zaznacza, że "Marika działając w emocjach 'przekroczyła granice dopuszczalnej formy sprzeciwu wobec poglądów innych osób'" i żałuje swojego zachowania. Organizacja dodaje jednak, że działanie kobiety nie spowodowało materialnej straty, ani nie wyrządziło krzywdy fizycznej właścicielce torby, które "uprawniałaby sąd do wydania wyroku bezwzględnego pozbawienia wolności".

Ordo Iuris domaga się anulowania reszty kary oraz zniesienia zakazu zbliżania się przez Marikę do pokrzywdzonej. Umożliwiłoby to zatarcie skazania. - Licząc na Pańskie poczucie sprawiedliwości, zwracamy się do Pana z apelem o uwzględnienie prośby o ułaskawienie Mariki, aby niesprawiedliwa i niewspółmierna do winy kara nie przekreśliła szansy na naukę oraz życie rodzinne tej młodej kobiety. Zwracamy również uwagę, że szerokie kręgi społeczeństwa z niepokojem śledzą nierówność w traktowaniu różnych grup społecznych przez sądy - napisano w apelu do prezydenta.

Ordo Iuris zwraca uwagę na względy ideologiczne w wyroku i więzieniu

Zdaniem Ordo Iuris sąd podczas podejmowania decyzji nie kierował się jedynie oceną samego czynu, ale również względami ideologicznymi i światopoglądem skazanej. Jedną z przesłanek miało być to, że kobieta udzielała się w Młodzieży Wszechpolskiej, skrajnie prawicowej, nacjonalistycznej organizacji. Ponadto według relacji Ordo Iuris skazana jest też niesprawiedliwe traktowana w zakładzie karnym. Jej prośby o posiadanie chociaż jednej sukienki mają być odrzucane, podczas gdy inna osadzona mogła wnieść do więzienia torbę z tęczowym emblematem.

Ordo Iuris przywołuje też niedawny wyrok wobec aktywistów LGBT, którzy zatrzymywali homofobusa fundacji Pro Prawo do życia. Troje działaczy dostało wyrok od sześciu miesięcy do roku pozbawienia wolności w postaci obowiązkowych prac społecznych. Zdaniem organizacji, sprawa Mariki oraz zniszczenia homofobusa pokazują nierówności w traktowaniu różnych grup społecznych. Wyrok i uzasadnienie sądu wobec aktywistów był dla wielu jednak zaskoczeniem, m.in. dlatego, że już w 2019 roku sąd nakazał Fundacji "PRO-Prawo do życia" usunięcie homofobicznych furgonetek i plakatów w całym kraju. Nakaz dotyczył furgonetek z wizerunkiem nagich mężczyzn z hasłem: "Tacy chcą edukować twoje dzieci. Powstrzymajmy ich". Sąd zakazał wówczas rozpowszechniania nieprawdziwych informacji łączących homoseksualność z przestępstwem czynów pedofilnych.

Zbigniew Ziobro twierdzi, że Marika została skazana za "obronę wiary i wartości" oraz że za "atakowanie kościołów, bicie wierzących i opluwanie policjantów puszczają wolno". Dodał, że osobną sprawą są działania niektórych, które "nie zostaną bez konsekwencji". Lewicowi publicyści i działacze zwracają z kolei uwagę na prawicową działalność kobiety. "Marika jest mi znana z Gniezna. Ziobro przedstawia ją jako uśmiechniętą obrończynię tradycji. To oszustwo i przyzwolenie na przemoc. Ta osoba w 2020 roku współzakładała "front oczyszczenia narodowego", paliła flagę UE, a osoby LGBT zrównywała z pedofilią" - pisze Kacper Parol z Fundacji Impuls.