To ma być najgorętszy weekend tego lata. Miejscami w sobotę i niedzielę termometry wskażą 35-36 stopni, ale na tym nie koniec. - Temperatura może dochodzić do 40, nawet pod 50 stopni, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren - podkreślił Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Na terenie prawie całej Polski obowiązują "pomarańczowe" ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem.

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl // screen z serwisu IMGW