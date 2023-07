Dramat w Lucimiu. Nie żyje prawie tysiąc świń. Straty sięgają blisko miliona złotych

Do tragedii doszło w nocy z 10 na 11 lipca br. w gospodarstwie rolnym państwa Hanny i Grzegorza Szypryt w miejscowości Lucim w powiecie bydgoskim, o czym donosi pomorska.pl. Wskutek awarii wentylacji udusiło się 988 świń. Straty są szacowane na milion złotych. Jednak to nie koniec problemów. Gospodarstwo było ubezpieczone, ale jedynie na kwotę 200 tys. Co oznacza setki tysięcy strat dla właścicieli.

"To ja otwierałam wtedy chlewnię" - opowiadała łamiącym głosem właścicielka portalowi. "Widok był wstrząsający. Weterynarz, który przyjechał do nas, żeby wykluczyć chorobę, powiedział, że też nigdy nie widział czegoś tak strasznego" - dodaje kobieta. Według ustaleń portalu do tragedii doszło, ponieważ zawiodły systemy alarmowe.

Tragiczne konsekwencje awarii systemu

Właściciele gospodarstwa zajęli się masową hodowlą świń w 2003 roku. Od tamtej pory ich gospodarstwo zdobyło wiele wyróżnień. "Tuczarnia powstała w 2003 roku, była monitorowana, wyposażona w alarmy, które wyły na podwórku i w domu, i wysyłały powiadomienia na telefon" - mówiła właścicielka. Problemy zaczęły się w 2022 roku. "W zeszłym roku 30 czerwca burza spaliła nam centralkę. Została wymieniona, jednak systemy nie zadziałały. Okazało się, że były zablokowane powiadomienia o zaniku prądu w tuczarni i chlewni macior. Fachowiec jest ubezpieczony, ale na 200 tys. zł" - wyjaśniała pani Szypryt w rozmowie z Gazetą Pomorską.

Zaniedbania w systemach, jak widać, miały ogromne konsekwencje. Właścicielka gospodarstwa dodała, że kwota, jaką otrzymają od ubezpieczyciela, jest znacznie poniżej strat. "400 tuczników było gotowych do sprzedaży. Nie wiemy, co dalej. Musimy sprzedać pszenicę, którą zabezpieczyliśmy na pasze. Jesteśmy zdruzgotani" - opowiadała załamana kobieta.

Ruszyła pomoc dla poszkodowanego gospodarstwa

Na pomoc ruszył Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej. W poniedziałek 17 lipca o godzinie 17 w restauracji Diabelski Młyn w Koronowie, miejscowości, która znajduję się około 25 km od Bydgoszczy, odbędzie się spotkanie, w czasie którego zostaną zebrane fundusze na pomoc poszkodowanym rolnikom. "Wierzymy, że poprzez naszą solidarność i wsparcie pomożemy Państwu Szypryt w tym trudnym okresie. Każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy. Każda kwota, jaką będziecie Państwo mogli przekazać, przyczyni się do złagodzenia finansowych konsekwencji, jakie dotknęły gospodarstwo" - apelują hodowcy. Datki zbierane są także poprzez akcję na portalu pomocowym.