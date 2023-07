Lipnik. Po wójcie na zdjęciu zostały tylko stopy. Spór o wybory wśród działaczy PiS?

Starosta opatowski Tomasz Staniek w piątek opublikował na Facebooku zdjęcie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Międzygórzu i wicestarostką Małgorzatą Jalowską. Zdjęcie zostało wykonane podczas sesji fotograficznej, ma znaleźć się w albumie o kołach gospodyń wiejskich. Starosta chce wydać album, w którym zaprezentowane zostaną koła z całego powiatu, a wójt Lipnik Andrzej Grządziel - z gminy Lipnik - wskazuje Radio Ostrowiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk prześmiewczo o Kaczyńskim: Wygodniej Prezesowi debatować w Pułtusku, niż z całym Tuskiem

Wójt i sekretarz Lipnika zniknęli ze zdjęcia. Ale zostały nogi

Na wspomnianym zdjęciu zamieszczonym przez starostę widać kobiety ubrane w stroje ludowe, starostę Stańka i wicestarostkę Małgorzatę Jalowską. Pośród kobiet widać też męskie nogi - po środku i po prawej stronie zdjęcia. Zabrakło za to pozostałych części ciała należących do wójta Andrzeja Grządziela i jego zastępcy Wojciecha Zdyba.

Nowe doniesienia ws. 18-latka zatrzymanego przez ABW. "Tajemniczy doradca"

- Bylem bardzo zaskoczony, ktoś do mnie zadzwonił i mówi "szefie, nie ma pana". No jak to? Ale te zdjęcia robił też nasz fotograf Adam Barański. Sprawdziliśmy i okazuje się, że rzeczywiście. Zaczęliśmy się śmiać, czy niemądrzy są ci ludzie, czy co? - mówił wójt w rozmowie z radiem. Opublikował też oryginalny kadr na swoim profilu w mediach społecznościowych i skomentował, że "cuda się jednak dzieją".

- Dwa zdjęcia, ci sami ludzie (no tylko tak się wydaje), a zupełnie nie tak. Działania ze strony Pani Starosty są śmieszne i niepotrzebne. Zapomnieli nogę moją wykadrować ze zdjęcia - mówił z kolei w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", sugerując, że to wicestarostka jest odpowiedzialna za jego zniknięcie z fotografii. Jalowska w rozmowie z Radiem Ostrowiec jednak temu zaprzeczała.

Morawiecki porównywał Tuska do Sousy. W sieci zwrócili uwagę na co innego

Wójt i jego zastępca wymazani ze zdjęcia. To przez wybory?

Z informacji przekazywanych przez Radio Ostrowiec wynika, że spór między wójtem a wicestarostką miałby mieć podłoże polityczne. Oboje należą do Prawa i Sprawiedliwości, jednak według Grządziela Jalowska ma zamiar kandydować na stanowisko wójta gminy Lipnik przeciwko niemu. Ta zaprzeczyła.