18-letni Polak planował zamach terrorystyczny. "Instruowały go osoby spoza granic"

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w czerwcu 18-letniego mężczyznę planującego zamach terrorystyczny - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Postawiono mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Kolejne zarzuty dotyczą planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Pod koniec 2022 roku 18-latek zmienił wyznanie na islam. Wzorował się na takich osobach jak Osama Bin Laden i inspirował się działalnością tak zwanego Państwa Islamskiego. Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek urzędu państwowego w Polsce. Jak podaje prokuratura, podczas przeszukania miejsca pobytu mężczyzny znaleziono dowody planowanego przestępstwa. Funkcjonariusze ABW przeszukali również miejsca zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i wiedziały o planowanym zamachu.

ABW zatrzymała 18-latka planującego zamach terrorystyczny

Portal wPolityce.pl podaje nieoficjalnie, że 18-latek kontaktował się z mówiącym po rosyjsku mężczyzną zamieszkującym tereny w Ukrainie okupowane przez Rosję. "Tajemniczy 'doradca' przekazywał Polakowi ważne informacje i instrukcje na temat przygotowań do zamachu terrorystycznego. Miał mu bezpośrednio doradzać jak konstruować ładunki wybuchowe. Z naszych ustaleń wynika, że 'pomocnik' Polaka pisał do niego cyrylicą" - czytamy. - Osobowość raczej socjopatyczna, odludek, bez szerszych kontaktów i relacji w świecie rówieśniczym. Nie wyróżniał się też szczególnymi cechami intelektualnymi. Zamknięty w sobie młody mężczyzna - tak o 18-latku mówiła w rozmowie z wPolityce.pl osoba znająca kulisy sprawy.

Polskie służby udaremniły zamach terrorystyczny. Zatrzymano nastolatka

Portal o2.pl podaje, że 18-latek pochodzi z małej miejscowości w powiecie ząbkowickim w woj. dolnośląskim. "Według naszych informacji ABW współpracowała przy namierzeniu go ze służbami amerykańskimi. To Amerykanie mieli wspomóc polskie służby w wytypowaniu i namierzeniu 18-latka" - czytamy. Nieoficjalne doniesienia potwierdzają, że rodzice młodego mężczyzny to Polacy. "Fakt" ustalił, że w jego domu nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych.

- Osoby spoza granic RP instruowały go i budowały warunki jego samoradykalizacji, jest zatem mowa o przygotowywaniu zamachu terrorystycznego w porozumieniu z innymi osobami, ale to nie jest tak, że w Polsce działa jakaś grupa przestępcza, która miała stać za tym zamachem. Materiał dowodowy w tej sprawie pokazuje, że mamy do czynienia z jedną osobą, która planowała zamach, która była w kontakcie z osobami spoza granic, które ją indoktrynowały i instruowały - mówił w piątek w Polskim Radiu 24 Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.