Decyzja komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy z początku lipca, by we wszystkich podległych mu jednostkach funkcjonariusze zdali czajniki elektryczne, wywołała sporą konsternację i oburzenie wśród policjantów i nie tylko. Wiele osób nie mogło zrozumieć takiego sposobu na oszczędność. Sprawa szybko trafiła do Komendanta Głównego Policji, a ten polecił wycofanie polecenia i nazwał je "kuriozalnym".

Komendant Główny Policji wycofuje polecenie o czajnikach. "Nie w taki sposób"

"Komendant Główny Policji polecił wycofać tak kuriozalne polecenia, a także zabronił wydawania podobnych. Oczywistym jest, że każdemu policjantowi i pracownikowi należy umożliwić zrobienie ciepłego napoju dla siebie jak i innych. Oszczędność to dobra cecha, ale nie w taki sposób" - przekazano na Twitterze Polskiej Policji.

Po odwołaniu decyzji o zdaniu czajników przez Komendanta Głównego Policji oburzenie ograniczeniami wydała też Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. "Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy natychmiast nakazał anulować polecenia dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w dostępnie do sprzętów codziennego użytku, umożliwiających zaspokojenie potrzeb policjantów i pracowników Policji" - przekazano w mediach społecznościowych.

Komendant zapewnił też, że zaistniała sytuacja jest oceniana przez niego bardzo negatywnie. "Nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na tego typu praktyki oraz polecenia" - zapewniono. W kolejnym wpisie dodano, że zapewnienie komfortu pracy policjantów i pracowników policji to priorytet i "nigdy nie będzie inaczej".

Przypomnijmy, w czwartek 13 lipca media obiegła informacja o tym, że komendant miejski policji z Bydgoszczy polecił, by w podległych mu komisariatach funkcjonariusze zostali zobligowani, by do 12 lipca zdać do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego czajniki elektryczne. Jak argumentował, miały być to działania, by "w sposób racjonalny i oszczędny gospodarować energią". W liście wspomniał, że chodzi głównie o dogrzewanie czy schładzanie pomieszczeń biurowych, racjonalne korzystanie z czajników czy wyłączanie komputerów podczas dłuższej nieobecności. Wyszczególnił też, ile czajników mają oddać poszczególne jednostki.