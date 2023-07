Rozłam między rządem PiS a Kościołem katolickim? "Nie zgadzamy się w tym zakresie"

W trakcie konferencji prasowej 13 lipca Piotr Müller skomentował Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek ws. debaty o migrantach i uchodźcach. Kościół sprzeciwił się w nim "instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych" uchodźców i migrantów.

Rzecznik rządu Piotr Müller nie zgodził się ze stanowiskiem Kościoła ws. uchodźców i migrantów

W komunikacie opublikowanym 11 lipca przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek przekazano, że "polskie bogate doświadczenia migracyjne, chrześcijańskie dziedzictwo, ale także niezwykłe, spontaniczne, godne najwyższego uznania zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy uciekinierom wojennym z Ukrainy powinny nas szczególnie predysponować do propagowania idei mądrej gościnności i solidarności" - przekazano. Dodano również, że "sposobów ich praktykowania nie ma potrzeby czynić przedmiotem referendalnych rozstrzygnięć, lecz roztropnych działań i dialogu społecznego z uwzględnieniem możliwości i konsekwencji społecznych w przyszłości".

Piotr Müller odniósł się do komunikatu i jednoznacznie stwierdził, że stanowisko rządu jest inne. - Nie zgadzamy się w tym zakresie. Uważamy, że w kluczowych sytuacjach obywatele powinni podjąć decyzję w referendum. Mówimy tutaj o przymusowej relokacji, bo to będzie przedmiotem referendum, a nie kwestia tego, czy komuś pomagamy w trudnej sytuacji, czy nie - powiedział Müller. Kwestią, która będzie przedmiotem referendum, jest to, czy godzimy się na przymusowy mechanizm relokacji, a nie na to, czy jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji już na terenie naszego kraju, to mu pomagamy czy nie. Takie mechanizmy pomocowe działają, są regulowane ustawowo - dodał.

Referendum dotyczące relokacji migrantów

Rada Konferencji Episkopatu Polski odniosła się do stanowiska prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przekazał w czerwcu, że relokacja migrantów w Unii Europejskiej powinna zostać poddana referendum. Referendum miałoby zostać przeprowadzone wraz z wyborami parlamentarnymi w tym roku. Przypomnijmy, że polski rząd sprzeciwia się reformie regulacji migracyjnych w UE. Mówi ona m.in. o solidarności członków UE w sprawach dotyczących uchodźców.