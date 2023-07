Gigantyczny problem Tadeusza Rydzyka. Do Lux Veritatis wpływa coraz mniej darowizn

Rok 2022 nie był najlepszym czasem dla Fundacji Lux Veritatis, zarządzanej przez Tadeusza Rydzyka. Odnotowano m.in. niższe zyski z darowizn, które stanowią podstawę jej finansowania. W 2021 roku prawie 44 mln złotych stanowiły darowizny, jednak w 2022 roku kwota ta spadła do 38,4 mln zł.

Tadeusz Rydzyk ma problem? Fundacja Lux Veritatis odnotowuje mniejsze zyski

Według ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl, wpływy ze sprzedaży produktów oferowanych przez fundację (dewocjonalia, kartki, książki etc.) zmalały z 12,06 mln złotych do 11,51 mln zł. Okazuje się, że przychody, które zapewnia Telewizja Trwam również spadły - z 11,14 mln złotych w ubiegłym roku do 10,98 mln zł obecnie. Na tę sumę składają się m.in. wpływy z reklam, produkcji i emisji programów. Przychody z emisji Telewizji Trwam w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadły natomiast z 917,3 do 902,5 tys. zł. Wzrosła jedynie sprzedaż książek i płyt DVD i CD - z 365,5 do 373.3 tys. zł.

Z 2,4 mln zł zysku do 214,8 tys. zł zmalała również rentowność Fundacji Lux Veritatis. Przy mniejszym ograniczeniu kosztów, zysk netto w 2022 roku wyniósł 197,5 tys. zł - jest to spory spadek, porównując z rokiem 2021 - 1,4 mln zł.

Telewizja Trwam z roku na rok traci widzów

Według danych przekazanych przez Nielsen Audience Measurement w zeszłym roku spadła też średnia oglądalność minutowa TV Trwam. W Polsce wyniosła ona ponad 24 tys. widzów - o 23 proc. mniej niż rok wcześniej. Był to jednocześnie kolejny rok, w którym stacja odnotowała spadek oglądalności - przekazał portal Wirtualnemedia.pl.