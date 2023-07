Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny - poinformowała Prokuratura Krajowa. Osiemnastolatek niedawno zaczął fascynować się islamem i chciał dołączyć do Państwa Islamskiego. By tego dokonać, miał się jednak wykazać. Media ustaliły, co było prawdopodobnie jego celem.

