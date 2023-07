"Zapalaliśmy świece i klękaliśmy. Dziękowaliśmy Bogu za to, co nam dał". Co działo się w domu rodziny M.?

Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Pierwsza dekada lat 2000.

Małżeństwo:

Leon, lat 44. Głowa rodziny, prelegent, a często i organizator konferencji dotyczących promowania mądrego i odpowiedzialnego ojcostwa.

Edyta, lat 41. Nauczycielka, zajmuje się głównie domem i trójką dzieci.

Dzieci:

Aleksandra, lat 15

Marta, lat 12

Stanisław, lat 10

Rodzice bardzo religijni, poznali się dzięki działalności w ruchach oazowych. Wspólnie się modlą, prowadzą otwarty dom. Często pojawiają się goście, którzy zawsze mogą liczyć na nocleg i posiłek.

Dla bliższych i dalszych znajomych Edyta i Leon to wzór do naśladowania, wręcz rodzina idealna. Jak z obrazka.

Ale atmosfera w domu państwa M. od dawna jest daleka od idealnej. Aż w końcu coś pęka. Edyta wnosi pozew o rozwód, chce związać się z innym mężczyzną. Leon zgodzić się nie chce, proponuje separację.

W październiku 2006 r. do prokuratury wpływa zawiadomienie od Edyty. Twierdzi, że jej mąż stosuje "przemoc psychiczną o charakterze religijnym". Kobieta używa nawet sformułowania: "zachowuje się jak typowy członek sekty". "Dzieci bezustannie nękane były przez ojca tekstami biblijnymi, którymi Leon M. posługiwał się prawie przy każdej wypowiedzi do dzieci" - pisze Edyta.

Leon M. uważa, że to zemsta. Zapewnia, że żona groziła mu wcześniej takim zawiadomieniem, jeśli on nie zgodzi się na rozwód.

Najpierw śledztwo, potem akt oskarżenia, a następnie wyrok.

***

Zarzut nr 1. Spowiedź

W swoim zawiadomieniu do prokuratury Edyta M. twierdzi, że jej mąż, wracając do domu, często o późnych porach, zrywał dzieci z łóżek. Następnie kazał im się przed sobą spowiadać i przepraszać za swoje winy. Czasem nawet w obecności innych osób.

Edyta M. podczas przesłuchania: Musieliśmy go ciągle przepraszać, codziennie wieczorem na głos wyznawać nasze grzechy. On nie wyznawał grzechów, gdyż ich nie miał, chyba że jakieś drobne.

Według małżonki Leona M. jedyne grzechy, za które przepraszał, to np. nieczytanie Biblii lub to, że zapomniał się pomodlić.

Siostra Edyty M.: Leon bardzo często przyprowadzał do domu różne osoby, przede wszystkim związane z kościołem. Wówczas kazał dzieciom mówić, co zrobiły złego.

Potwierdza to wtedy niespełna 11-letni syn pary, Stanisław. Mówi, że tata zrywa jego i siostry o godz. 22-23 do modlitw i śpiewania pieśni religijnych.

- Mówiliśmy mu często, że nie mamy na to siły, ale on nie zwracał na to uwagi i kazał nam schodzić. Na początku trzeba było podziękować Bogu za wszystkie rzeczy, potem prosić o go o coś, a potem przy wszystkich na głos przepraszać za grzechy. Musieliśmy sami przypominać sobie, co danego dnia zrobiliśmy, czasami sam nam przypominał i kazał przepraszać Boga. Te przeprosiny wyglądały tak naprawdę, jakbyśmy przepraszali jego i innych. Często było to w obecności gości, którzy u nas nocowali - mówi chłopiec w lutym 2007 r.

Marta, siostra Stasia: Prosiliśmy go, czy nie może być tak, że każdy będzie indywidualnie przepraszał sam Boga w swojej modlitwie, ale on chciał to robić wspólnie.

Aleksandra, najstarsza z rodzeństwa: Zapalaliśmy świece i klękaliśmy. Dziękowaliśmy Bogu za to, co nam dał, potem prosiliśmy o to, co nam potrzebne i na głos wypowiadaliśmy grzechy, które danego dnia popełniliśmy. Przepraszaliśmy, cały czas klęcząc. Musieliśmy to robić codziennie, nawet jak byliśmy chorzy.

Według Edyty M. jej mąż potrafi wejść do pokoju późnym wieczorem i budzić dzieci, mówiąc, żeby nie udawały, że śpią. W pewnym momencie taka modlitwa i spowiedź miała odbywać się raz w tygodniu.

Leon M. tłumaczy potem w prokuraturze, że "to przeinterpretowanie praktyki przepraszania siebie nawzajem i pojednania przed pójściem spać". - Wszyscy dawaliśmy temu świadectwo, że się kochamy i szanujemy i że nie nosimy w sobie urazy. To nie był język zmuszania, tylko nasz wspólny obowiązek, tak samo jak higiena i posprzątanie pokoju - zapewnia w marcu 2007 r.

Zaprzecza, że specjalnie budził w nocy dzieci, żeby się modlić. - Mogę potwierdzić, że raz tylko była taka sytuacja. Po zakończeniu dnia poleciłem jednemu z dzieci, które położyło się już do łóżka, ale nie spało, żeby się do nas przyłączyło. Niestety, zostało to nakręcone oraz pomnożone i zmanipulowane jako stała praktyka - twierdzi.

Potem w jednym z pism do prokuratury opisuje, że "gdy późno wracał z pracy, to dzieci spontanicznie czekały na niego, by się pożegnać na dobranoc".

Przed sądem Leon M. przyznaje, że w wieczornych modlitwach uczestniczyły też osoby spoza najbliższej rodziny. Przekonuje w pewnym momencie, że byli to "krewni jego żony".

Leon M.: Mogło tak być, że dzieci podczas modlitwy wieczornej wyznawały swoje grzechy, przede wszystkim robiliśmy tak ja i żona, dzieci włączały się do tego spontanicznie. (...) Praktykę wyznawania grzechów przez dzieci pozostawialiśmy bardziej dla naszej rodziny. (...) Nie wymagałem, aby dzieci przepraszały mnie za złe zachowanie.

Edyta M. w trakcie procesu: Momentem, który najbardziej pamiętam, było to, jak najstarsza córka miała 8 lat i mąż bardzo dopominał się, aby przyznała się do jakiegoś czynu. Zaprzeczała, mówiąc, że tego nie zrobiła. W końcu mąż ją złamał i ona się przyznała. Jak ją zapytałam, dlaczego się przyznała, to powiedziała, że inaczej ojciec nie dałby jej spokoju.

Zarzut 2. Zakaz wieczornego jedzenia

Edyta M. zarzuca też mężowi, że zabraniał dzieciom jeść cokolwiek wieczorem po określonej godzinie, nawet jeśli były bardzo głodne. Kobieta twierdzi w zawiadomieniu do prokuratury, że "nieraz udawało jej się przemycać coś dla nich z kuchni".

Ola, córka Edyty i Leona zeznaje w trakcie postępowania: Obiad mogliśmy jeść tylko w obecności ojca. Nikomu nie wolno było przyjść do kuchni i zjeść coś wcześniej przed posiłkiem lub po. Mogliśmy umierać z głodu, pozwalał nam jeść tylko z nim przy stole. Ostatni posiłek czyli kolacja była nie później niż przed 20 i potem nie wolno nam było przyjść do kuchni.

Leon M. w prokuraturze: To jest sztucznie napompowany problem. Może kilkakrotnie doszło do moich poleceń związanych z szanowaniem pory posiłków szykowanych przez żonę. Przez te polecenia chciałem, żeby dzieci szanowały pracę żony i przestrzegały godziny posiłków. Lodówka nigdy nie była zamykana na klucz. To jest kolejne szukanie haka.

Przed sądem doprecyzowuje potem, że "pojawiło się takie polecenie w 2003 r. lub 2004 r., że są pory posiłków i nie można przybiegać co pięć minut, aby coś zjeść". Było to polecenie, które wydał on sam.

Leon M.: Mogła być taka sytuacja, że dzieci i żona czekały na to, żebyśmy zjedli wspólnie posiłek np. jak wracałem z zakupów i żona też to akceptowała. Zdarzało się, że nie byłem punktualny. (...) Nie sformułowałem takiego prawa rodzinnego, że dzieci nie mogą jeść posiłków po godz. 19.

Poza tym, tłumaczył dzieciom, że jedzenie posiłków o późnej porze jest niezdrowe.

Edyta M. podczas procesu: Mąż zakazywał dzieciom jedzenia czegokolwiek poza posiłkami, a sam się do tego nie stosował. Jadł, kiedy chciał.

Zarzut 3. Nieustanne odwiedziny

Małżonka Leona M. zarzuca mu również, że w domu nieustannie pojawiali się goście, nazywani przez jej męża "braćmi". Nierzadko przychodzili ze swoimi dziećmi. Według Edyty M. jej dzieci były zmuszane przez męża nie tylko do opieki nad małymi gośćmi, ale również m.in. do udostępnienia im własnych pokojów i łóżek.

Edyta M.: Często dzieci nie miały co jeść, bo mąż rozdawał jedzenie wolontariuszom i tzw. "braciom". Prowadził dom otwarty, często u nas spali "bracia", nawet tygodniami. Musiałam w związku z tzw. zasadą gościnności gotować im, sprzątać po nich i prać.

Matka Edyty M. wspomina podczas składania zeznań, że kiedyś jej zięć miał nawet powynosić z domu garnki i inne sprzęty. Dla potrzebujących.

Staś przyznaje w trakcie przesłuchania, że ojciec sprowadzał do domu "różnych obcych ludzi". - Karmił ich, a potem my nie mieliśmy co jeść. Bardzo często się tak działo. My musieliśmy zajmować się dziećmi tych ludzi - relacjonuje.

Siostra Edyty M.: Bywało też tak, że oskarżony przywoził jakieś osoby z ruchu z USA, członków zespołów muzycznych i dzieci oddawały swoje łóżka gościom, a same musiały spać na podłodze. (...) Byłam świadkiem tego, jak siostra przygotowywała jedzenie dla dzieci, oskarżony zabierał całe jedzenie dla gości i nie pozostawiał dla swoich dzieci.

Dodaje, że była świadkiem takich sytuacji kilkakrotnie.

Potwierdza to Marta. - Kiedy mama gotowała zupę i gdzieś na przykład wychodziła, to tata to wykorzystywał, potem częstował gości. Nam nic nie zostawało, nie było dla nas jedzenia. Mama była wtedy zdenerwowana, ale nie mogła się unosić, bo krzyczał na nią - opowiada dziewczynka.

- Zawsze u nas w domu było pełno gości, zapraszał ich ojciec, nawet wcześniej nie mówiąc. (...) W niedziele bywało ok. pięciu, siedmiu osób, a w tygodniu, w dni powszednie kręciło się kilka osób - wylicza.

Leon M. zaprzecza, by narzucał domownikom odwiedziny obcych ludzi. W piśmie do prokuratury przekonuje, że dla wielu osób byli wraz z małżonką "wzorem do naśladowania", udzielali innym porad. Według Leona M. "gościnność była charakterystyczną wartością i ideałem, "szczycili się" z żoną liczną rodziną i przyjaciółmi.

Potem przed sądem tłumaczy, że "starali się przyjmować gości na umówionych wizytach". - Bywało tak, że goście pojawiali się spontanicznie np. z Olsztyna, były też wizyty spontaniczne mojej rodziny lub znajomych. Kiedyś znajomi z Torunia wracali z Ukrainy i chcieli wstąpić na herbatę, więc przyjęliśmy ich i żona zaprosiła ich na nocleg, chociaż chcieli jechać dalej. Ci sami goście przyjechali do nas pół roku później, kiedy żona podjęła decyzję o rozwodzie i ci goście byli wtedy przez nią niemile widziani - twierdzi.

- Nie było tak, że dzieci nie miały co jeść, ponieważ jedzenie wydawano tylko gościom. Miałem taką zasadę, że potrzeby dzieci są zaspokajane w pierwszej kolejności - zapewnia.

Leon M. wskazuje też, że dzieci wręcz "czekały na gości" i "tęskniły za nimi", wręcz "prześcigały się, kto ma służyć gościom, podać herbatę lub posiłek". Mówi, że goście z małymi dziećmi przyjeżdżali "raz w miesiącu, czy raz na kwartał", a rodzeństwo M. chętnie się tymi dziećmi opiekowało. Poza tym, Marta "zawsze chciała być mamą".

Edyta M. przed sądem: Kiedyś przyjechało małżeństwo z dwójką dzieci, jedno w wieku ok. roku, a drugie ok. 2,5 roku. Ja z mężem oraz rodzicami tych dzieci udaliśmy się na bankiet związany z działalnością fundacji męża, a nasze dzieci opiekowały się ich dziećmi. Dzieci w tym czasie dzwoniły do nas mówiąc, że już są zmęczone, a tamte dzieci płaczą. Dopiero po jakimś czasie matka tych dzieci wróciła do nas do domu, aby się nimi zająć.

Twierdzi, że "dochodziło nawet do tego, że szarpała się z mężem", aby nie zabierał dla gości garnka z jedzeniem.

Edyta M. wspomina także, że kiedyś kupili Stasiowi autko. - Kiedy obce dzieci bawiły się, jedno z nich chciało zabrać samochód. Leon oddał go dziecku, mimo że Staś bardzo płakał. Wiele razy Staś chciał, żeby odebrać ten samochód, ale oskarżony się na to nie zgadzał - mówi.

Leon M.: Staś przestał bawić się zabawką, którą zainteresował się inny chłopiec. Był opór ze strony Stasia, żeby oddać tę zabawkę temu dziecku, ale ostatecznie zgodził się pod wpływem rodziców. Chciałem, żeby dziecko nauczyło się dzielić z innymi i nie wyrosło na egoistę.

Zarzut nr 4. Przemoc fizyczna

Choć sprawa oparta była głównie na zarzutach dotyczących przemocy psychicznej, przejawiają się też w niej wątki kar cielesnych, które miał stosować Leon M. kilka lat wcześniej.

Ola: Kazał stawać nam na wannie, żeby nie musiał się schylać. Ja dostawałam pasem sporadycznie, to była kara cielesna nawet za takie drobiazgi, jak nazywanie siostry Martuśką, a nie Martą. Wtedy ja szłam do łazienki, musiałam zdjąć ubrania łącznie z bielizną, żeby czuć pasy mocniej. Tak było do piątej klasy podstawówki. Za każdym razem dostawałam około trzech do pięciu uderzeń.

Marta: Ojciec w ostatnich latach mnie nie bił, ale bił mnie, jak byłam malutka, jak się źle zachowywałam.

Leon M. mówi w prokuraturze, że nie stosowali wspólnie z żoną kar fizycznych "z wyjątkiem, kiedy dzieci miały do ok. 3 lat". - Po 3. roku życia pojawiły się różne metody pedagogiczne, które miały motywować dzieci i utrwalać pozytywne postawy. Były różne punktacje, konkursy. Kary były motywacyjne, nie uczestniczyły za karę np. w wyjazdach rekreacyjnych. Kary cielesne stosowane były niezwykle rzadko przez nas oboje - mówi.

Zaprzecza, by uderzał pasem dzieci stojące na wannie.

Potem przed sądem przyznaje jednak, że "klepnął pasem w pośladek" syna, gdy ten miał ze 3-4 lata i córkę, która miała może z 6 lat. - Żona więcej stosowała wobec dzieci kar fizycznych niż ja - zaznacza.

Psycholog kontra psycholog

Edyta M. przekazuje prokuraturze opinię psychologiczną dotyczącą jej dzieci. Opinia została wydana na kilka miesięcy przed złożeniem zawiadomienia. Przygotowała ją na wyłączne życzenie Edyty M. psycholożka Wiktoria P., do której Edyta M. chodziła wraz z dziećmi od końca 2005 r. W opinii można przeczytać, że "w rozwoju emocjonalnym dzieci obecne są objawy typowe dla ofiar znęcania psychicznego".

Według Wiktorii P. wypowiedzi Oli, Marty i Stasia rzeczywiście wskazują na to, iż ojciec stosuje wobec nich przemoc. Zdaniem psycholożki, córki i syn państwa M. "demonstrują wobec niego jawny i silny lęk oraz poczucie zagrożenia, gdy muszą przebywać w domu w jego towarzystwie".

O tym, że coś jest nie tak, pisze też w innej opinii pedagożka ze szkoły, do której uczęszczają córki Edyty i Leona. Stwierdza, że "dziewczynki mają bardzo trudną relację z ojcem". Młodsza przyznała nawet w jednej z rozmów, że prosiła z siostrą mamę, żeby "uciec z domu" i nie czuje się w szkole bezpiecznie, bo boi się, że "tata przyjdzie, zabierze ją i będzie tak, jak dawniej".

Na zlecenie prokuratury w marcu 2007 r. osobną opinię wydaje psycholożka Nina Z. Także stwierdza u dzieci "poważne zaburzenia w sferze emocjonalnej i rozwoju osobowości" oraz "objawy typowe dla ofiar długotrwałej przemocy psychicznej".

"Wszystkie dzieci ujawniają w badaniu bardzo wysoki poziom nerwicowego napięcia i niepokoju, sygnalizują stale przeżywany lęk i obawy o przyszłość. W wypowiedziach bezpośrednich wymieniają stale przeżywany lęk przed brakiem możliwości "uwolnienia" się od ojca, lęk przed niespodziewanym ponownym kontaktem z ojcem" - pisze.

Leon M. tę opinię kwestionuje. Wskazuje, że powstała tylko na podstawie relacji matki i dzieci pozostających pod jej wyłącznym wpływem od kilkunastu miesięcy. Przedstawia własne dokumenty. To m.in. zaświadczenie z jednego ze stowarzyszeń, prowadzących punkt konsultacyjno-interwencyjnym. Z dokumentu wynikało, że zgłosił się tam w lutym 2006 r., dzień po wyprowadzce żony i dzieci. Pod dokumentem podpisały się specjalistka ds. uzależnień Zdzisława G. i psycholożka Sabina I.

Stwierdziły one, że postrzegają Leona M. bardziej jako osobę doświadczającą przemocy niż osobę stosującą przemoc. Podają w wątpliwość zarzuty Edyty M. Uważają, że jeśli wersja o przemocy jest prawdziwa, to kobieta była "bierna" i "nie walczyła o zapewnienie bezpieczeństwa dla siebie i dzieci". Sugerują, że matka "bombarduje" dzieci tekstami na temat ojca, a wręcz, że je "indoktrynuje".

Dwa lata później autorki tej opinii spotykają konsekwencje. Sąd koleżeński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego upomina Zdzisławę G. za to, że nie upewniła się, czy opinia oparta była na prawidłowo wykonanych badaniach diagnostycznych. Z kolei Sabina I. została ukarana naganą. Zarzucono jej, że nie przeprowadziła żadnego badania diagnostycznego, nie spotkała się z Edytą M. i jej dziećmi, a oparła się wyłącznie na informacjach pochodzących od męża. Sąd koleżeński uznał, że doszło do "rażącego naruszenia standardów wykonywania zawodu psychologa".

Na prośbę Leona M. ekspertyzę materiału dowodowego wykonuje Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Przygotowuje ją psycholożka ze stowarzyszenia Stop Manipulacji, badająca m.in. kwestie fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne. Ekspertka ocenia, że "istotną rolę w postawieniu Leona M. w stan oskarżenia odegrały pseudonaukowe i pozbawione obiektywizmu opinie psychologiczne".

"Wywołanie w wyniku oddziaływań terapeutycznych w psychice małoletnich zmian światopoglądowych odnośnie do aplikowanych przez ich ojca Leona M. ortodoksyjnych praktyk religijnych, a także utrwalanie jego negatywnego wizerunku jako sprawcy przemocy i osoby, która znęca się nad nimi, nosi znamiona manipulacji mentalnych" - pisze dr Lena J.

Na te stwierdzenia reaguje później przed sądem psycholożka Nina Z.: - Jestem osobą, która ukończyła studia na kierunku psychologii i zawód wykonuję od 23 lat, w przeciwieństwie do pani, która kwestionowała moją opinię - mówi.

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, który także zabiera głos w sprawie, nie dostrzega u Edyty M. "świadomej postawy manipulacji dziećmi w kierunku dewaluacji obrazu ojca, niedopuszczania do kontaktów z nim, szantażu emocjonalnego". Ośrodek nie zaleca zmuszania dzieci do kontaktów z ojcem, radzi natomiast, by podtrzymywał z nimi kontakty w sposób nienatarczywy, np. poprzez e-maile.

Prokuratura powołuje też biegłych psychiatrów i psychologa, by wydali opinię na temat Leona M. Nie stwierdzają choroby psychicznej, Leon M. nie jest uzależniony od alkoholu i innych substancji. Uznają natomiast, że dominujące miejsce w hierarchii wartości mężczyzny zajmuje wiara chrześcijańska, "przez której pryzmat skłonny jest on postrzegać siebie, swoje relacje z rodziną i innymi ludźmi oraz swoją aktywność zawodową".

Świadek kontra świadek

W trakcie śledztwa i przed sądem przesłuchiwani są krewni i znajomi rodziny M. Ich relacje bywają skrajnie różne. Niektórzy potwierdzają, że Leon M. ewidentnie znęcał się psychicznie nad bliskimi, inni stają w jego obronie. Mówią, że nikt z rodziny M. przez lata w ogóle się nie skarżył.

Przyjaciółka Edyty M.: Często mówiła mi, że mąż znęca się nad nią i dziećmi w sposób psychiczny. (...) Z tego, co mówiła i co ja zaobserwowałam, Leon stale nią manipulował. Wszystko, co działo się w ich domu, musiało być za wiedzą i zgodą Leona.

Siostra Edyty M.: Pamiętam rozmowę Stasia z moim tatą, gdy Stasiek powiedział, że chce mieć nazwisko dziadka, a nie taty, że tata jest zły. (...) Leon stworzył wokół siebie otoczkę, tak, że małżeństwo Edyty i jego było postrzegane jako idealne.

Wieloletni znajomy rodziny M.: Ojciec był uwielbiany przez dzieci. Nigdy mi się nie skarżyły.

Twierdzi, że wszystko zmieniło się, kiedy p. Edyta złożyła pozew rozwodowy. Wtedy dzieci miały "strasznie narzekać na tatę, mówić, że jest zły i zawsze tak było". - Ja im nie uwierzyłem, bo wiem, jakie zawsze były relacje w tej rodzinie. (...) Oni dobrowolnie modlili się całą rodziną, to było spontanicznie - mówi w trakcie śledztwa.

Także inna znajoma rodziny M. opowiada, że Edyta nie tylko nigdy się nie skarżyła, ale też "zawsze dobrze wypowiadała się o mężu". - Oni zawsze sprawiali wrażenie bardzo dobrego małżeństwa. Byłam zachwycona życiem rodzinnym państwa M., wspólnie spędzali czas, grzecznie się do siebie odnosili. Poza tym u nich w domu było zawsze czysto, ładnie, atmosfera była bardzo ciepła i rodzinna, pełna pokoju i radości - przekonuje.

Znajomy rodziny: Uważam, że jakby Leon znęcał się nad dziećmi i nad nią, to ona by mi o tym powiedziała.

Żadnych niepokojących sygnałów nie zauważyli też m.in. ciotka Leona M., jego ojciec i jego siostra.

Edyta M.: Trudno mi było się kłócić, kiedy w obecności innych osób były mąż mówił, żebym wzięła gitarę i zagrała.

Twierdzi przed sądem, że niejednokrotnie odbywała z mężem "długie rozmowy". - W czasie tych rozmów zdarzało się, że spisywaliśmy w punktach, to, na co oskarżony się zgadzał, to znaczy, jak ma zachowywać się wobec dzieci i mnie, co jest niewłaściwe, ale później tego nie dotrzymywał - relacjonuje.

Dwie twarze Aleksandry

Sporo zamieszania wywołują zeznania najstarszej córki, Aleksandry. Na etapie prokuratorskiego śledztwa dziewczyna potwierdza to, co mówią jej matka i rodzeństwo.

W lutym 2007 r. wskazuje wręcz, że to ona prosiła mamę o wyprowadzenie się z domu od taty, "bo wiedziała, że mama sama nie podejmie takiej decyzji, gdyż bała się o nich i chciała dla nich dobra".

- Najbardziej boli mnie to, że cały czas udawaliśmy, że jesteśmy taką świetną rodziną wykształconą religijnie, a tak naprawdę to temu wszystkiemu towarzyszył smutek i lęk - opowiada.

Wszystko zmienia się, gdy w lutym 2008 r. jako 16-latka staje przed sądem. Od kilku dni dziewczyna mieszka znów z ojcem. Siostra i brat wciąż są przy matce. Aleksandra przyznaje, że jej tata pozwala jej na spotykanie się w jego obecności z "przyjacielem", który ma 28 lat. Na ten związek nie zgadza się wówczas jej matka.

- Tata w tej sprawie jest oskarżony o to, że znęcał się nad nami psychiczne i że spowodował u nas jakiś uraz, ale faktycznie tak nie było - mówi Ola w sądzie. Zaprzecza praktycznie wszystkiemu: mówi, że mieli z rodzeństwem swobodny dostęp do lodówki, że lubiła zajmować się dziećmi gośćmi, że jedzenia wystarczyło dla nich zawsze, nawet, jak częstowani byli goście, a sypianie na podłodze było frajdą.

- Nie pamiętałam żadnych dobrych rzeczy, jakie miały miejsce w domu, dopóki tam nie wróciłam - mówi.

Psycholożka Nina Z. na prośbę sądu wydaje opinię ws. zeznań Aleksandry M. Ocenia, że dziewczyna przyjęła w sądzie "postawę manipulacyjną". Według ekspertki Aleksandra chciała "odbarczyć się z poczucia winy wobec ojca" w związku z tym, że obecnie z nim mieszka i daje jej przyzwolenie na związek z dorosłym partnerem. "Zeznania Aleksandry M. w ocenie psychologicznej są pozbawione wartości dowodowej" - podsumowuje Nina Z.

Wyrok

Jeszcze przed zakończeniem postępowania małżonkowie uzyskują rozwód bez orzekania o winie. Edyta M. wychodzi w międzyczasie za mąż., w trakcie procesu Leona M. w pewnym momencie kobieta zaczyna występować już z nowym nazwiskiem.

W lipcu 2010 r. zapada wyrok. Leon M. zostaje uznany za winnego psychicznego znęcania się nad Aleksandrą, Martą i Stanisławem. Kara to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

"Zmuszał do praktykowania określonych sposobów wyznawania wiary i rytuałów religijnych, w tym do publicznego wyznawania grzechów w trakcie wieczornych modlitw - także w obecności obcych im osób, przerywał im odpoczynek nocny w celu ich wykonywania, stosował kary raniące ich uczucia oraz ograniczał im pory i ilości posiłków" - czytamy w w wyroku.

"Nie ulega wątpliwości, że miał on nad nimi jako ojciec przewagę psychiczną, wszystkie dzieci były od niego zależne w każdej sferze życia. Do uzyskania pełnej zależności nad każdym dzieckiem oskarżony konsekwentnie dążył, chcąc uzyskać model rodziny zgodny z jego oczekiwaniami. Dzieci w takiej atmosferze stworzonej przez ojca czuły się zniewolone, odebrał im bowiem prawo do decydowania o podstawowych aspektach życia, takim jak prawo do odpoczynku, czasu wolnego, snu, wolności i swobody wyrażania poglądów, wreszcie prawo do wolności w wypełnieniu reguł wiary określonych w Kościele katolickim, którego członkami byli" - wylicza sąd w uzasadnieniu.

Sąd podkreśla jednocześnie, że Leon M. miał prawo do wychowywania dzieci w wybrany przez siebie sposób, jednak jego metody "nie można uznać za zgodne z ogólnie przyjętymi metodami wychowawczymi". Dodaje, że "motywacją jego zachowania była chęć poniżenia pokrzywdzonych, wywołaniach ich cierpień moralnych, okazania swej przewagi i dominacji jako ojca".

Pełnomocniczka Leona M. składa apelację, domagając się uniewinnienia lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wskazuje m.in., że skoro wieczorny rytuał przebaczania był dokonywany w dobrej wierze, to nie można przypisywać Leonowi M. przestępstwa znęcania. Prawniczka twierdzi też, że przerywanie nocnego odpoczynku dzieci nie może być podstawą skazania, bo np. poranne roraty w okresie Adwentu odbywają się często o godz. 6, a "tysiące praktykujących katolików" budzi bardzo wcześnie swoje dzieci, by w nich uczestniczyły.

Pełnomocniczka uważa, że sąd "naruszył na etapie orzekania substancjalne prawa człowieka takie jak wolność religii oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców".

W lutym 2011 r. Sąd Okręgowy utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za "oczywiście bezzasadną".

Leon M. składa potem skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Twierdzi, że postępowanie karne stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Ów artykuł mówi m.in. o tym, że "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej".

Mężczyzna wylicza w swojej skardze, że Sąd Rejonowy, a potem Sąd Okręgowy nie wzięły pod uwagę tła całej sprawy. Leon M. zaznacza, że jego była żona groziła wniesieniem zawiadomienia do prokuratury, jeśli nie wyrazi zgody na rozwód. Wskazuje także, że w sprawie nie przesłuchano nowego partnera jego byłej małżonki, a sąd nie chciał dopuścić jako dowodów fotografii i listów wysyłanych między członkami rodziny. Leon M. skarży się na to, że sąd zlekceważył zeznania jego córki, Oli, a także niektórych innych świadków, którzy zeznawali na jego korzyść.

Zarzuca też, że opinie sporządzone przez Niny Z. były błędne, a ona sama - stronnicza. "Chciał jedynie wychować swoje dzieci zgodnie ze swoimi wartościami i zasadami wiary katolickiej. Wychowując swoje dzieci w duchu religii katolickiej, działał w ramach władzy rodzicielskiej i wyrażał wartości, w które wierzył" - czytamy w dokumentach ETPCz .

W marcu 2023 roku trybunał wydaje orzeczenie. Zaznacza, że nie będzie odnosił się do sposobu, w jaki sądy krajowe oceniają dowody, nie zabierze też głosu ws. winy lub niewinności Leona M.

Sędziowie ETPCz przyznają jednocześnie m.in., że polskie sądy nie odniosły się do tego, że zarzuty Edyty M. pojawiły się ze strony kobiety dopiero wówczas, gdy ta rozpoczęła swój związek z innym mężczyzną. Przyznają również, że sądy pominęły fakt, że najstarsza córka dobrowolnie zamieszkała z oskarżonym, nie zbadały też możliwych powiązań między niektórymi świadkami a Leonem M. i jego żoną.

Zauważają też, że "prawie wszystkie oceny psychologiczne dotyczące dzieci skarżącej zostały przygotowane przez Ninę Z.". "Istniała potrzeba dokładniejszej oceny opinii biegłych, które, jak się wydaje, były jednym z decydujących elementów skazania. Niemniej sądy krajowe postanowiły nie wątpić w wiarygodność tych dowodów i nie odnosiły się do argumentów podniesionych przez skarżącego" - czytamy.

"Trybunał zauważa, że sądy krajowe na dwóch poziomach jurysdykcji nie dokonały żadnej oceny w odniesieniu do konkretnych i ważnych argumentów skarżącego, a tym samym nie spełniły jednego z wymogów rzetelnego procesu – a mianowicie przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia za ich decyzje. W związku z tym doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 Konwencji" - napisano w wydanym w marcu orzeczeniu.

Leon M. domagał się 100 tys. euro odszkodowania. Ostatecznie trybunał zasądził 6 tys. euro.

Kontaktujemy się z Leonem M. Pytamy m.in., jak ocenia z perspektywy czasu to, co działo się w jego domu. Mężczyzna zaznacza w odpowiedzi, że "satysfakcja" z orzeczenia ETPCz "nie wywołuje u niego potrzeby dokonywania rozważań co do nieodpowiedniości jego zachowania przed laty". Podkreśla jednocześnie, że konflikty rodziców "zawsze wywołają po stronie dzieci mniejsze lub większe cierpienie".

Nie chce komentować swoich obecnych kontaktów z córkami i synem, bo "mogłoby to prowadzić do naruszenia ich sfery prywatności". "Proszę uwzględnić, że ja jak i ktokolwiek inny nie jest w stanie zmienić sytuacji faktycznej, która miała miejsce w przeszłości, ale z uwagi na zapadły wyrok ETPCz oczekuję od każdego, że wykorzysta jego ustalenia do rzetelnej refleksji teraz i w przyszłości" - czytamy w e-mailu od Leona M. Podkreśla też, że kocha swoje dzieci.

Z działalności publicznej rezygnować nie zamierza. Tłumaczy, że nie tylko on jest autorem treści prezentowanych podczas warsztatów, ale "są to owoce namysłu wielu ekspertów, bazujące na wynikach wielu badań". "Moja indywidualna sytuacja dodatkowo motywuje mnie do tego, żeby pomóc innym ojcom, matkom i dzieciom cieszyć się pełnią tego, co może dać kochająca się rodzina" - podsumowuje. Dodatkowo zasiada obecnie w gronie doradczym jednego z najbardziej wpływowych polityków w Polsce.

"Kwestie związane z konfliktem dotyczącym wartości na tle religijnym stanowią istotny, chociaż rzadki powód związany z rozstaniem" - wskazuje w przesłanym Gazeta.pl komentarzu Joanna Żewakowska, prezeska Fundacji POMOCOWNIA, psycholożka, psychoterapeutka, biegła sądowa w zakresie diagnozy rodzin w kryzysie okołorozwodowym.

"W 2022 r. wśród rodzin, z którymi pracowaliśmy w Fundacji, było to 5 proc., przy czym zgłaszano również inne, współwystępujące kwestie: niską elastyczność u jednego z partnerów, mniejsze dostrojenie do partnera i dzieci, niepożądaną hierarchię wartości (sprawy związane z religią ponad tymi związanymi z życiem rodzinnym)" - dodaje ekspertka.

Joanna Żewakowska zaznacza, że narzędziami używanymi przez przemocową osobę mogą być właśnie m.in. restrykcyjne, karzące, zawstydzające praktyki religijne. Psychoterapeutka podkreśla jednocześnie, że kluczowym elementem nie jest religia sama w sobie, a to, "jak ktoś uczy dzieci o tej religii, w jaki sposób egzekwuje jej nakazy i zakazy".

Zdaniem biegłej sądowej "część osób stosujących przemoc będzie używała argumentu mszczenia się albo odsuwania ich od dziecka w sytuacji, w której partner lub partnerka zdecyduje się od nich odejść".

Dorosły już Stanisław przybrał nazwisko dziadka. Tak, jak deklarował jeszcze jako dziecko. Jedna z córek Leona M. przyjęła nazwisko ojczyma. Stanisław po kilku tygodniach namysłu nie zgodził się na udzielenie komentarza, Aleksandra i Marta nie odpowiedziały na prośbę o kontakt.

Imiona i pierwsze litery nazwisk bohaterów zostały zmienione.