Fala ulew przechodzi przez Polskę. Zalane ulice i samochody, woda wlewa się do domów

Przez Polskę przechodzi fala ulew. W sieci pojawiają się zdjęcie i nagrania, na których widać zalane ulice i podtopione samochody. Miejscami woda wdarła się także do lokali usługowych i budynków mieszkalnych. Tylko do godz. 15:00 strażacy wyjeżdżali już 330 razy do interwencji.

