W tym roku 15 sierpnia wypada we wtorek, zatem wiele osób zastanawia się, czy jest to dzień wolny od pracy. Tego dnia będziemy obchodzić kolejną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, zatem powinniśmy mieć czas do świętowania.

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Dzień 15 sierpnia jest w Polsce ustawowo wolny od pracy. Zatem tego dnia nie musimy pełnić obowiązków służbowych. Natomiast osoby, które z racji wykonywanego zawodu będą tego dnia w pracy, powinny odebrać dzień wolny w innym terminie po uzgodnieniu daty z pracodawcą.

Jeśli chcemy skorzystać z dłuższego weekendu, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu - tylko 14 sierpnia. Wówczas wypoczynek będzie mógł trwać od piątku 11 sierpnia do wtorku 15 sierpnia - czekają nas wtedy cztery dni urlopu. Warto wziąć to pod uwagę w swoich wakacyjnych planach.

Dni ustawowo wolne od pracy. Kiedy możemy skorzystać z długich weekendów?

Na kolejne dni ustawowo wolne od pracy będziemy musieli poczekać kilka miesięcy. Okazją do krótkiego urlopu nadarzy się bowiem dopiero w listopadzie i grudniu. Dni ustawowo wolne od pracy w tym roku:

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (środa),

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (sobota),

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek),

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek).

Jeśli dobrze zaplanujemy swój urlop, wraz z początkiem listopada możemy skorzystać z pięciu dni urlopu - jeśli weźmiemy dwa dni wolnego. Natomiast w grudniu wystarczą nam trzy dni urlopu, aby skorzystać z całego wolnego tygodnia w trakcie świąt.