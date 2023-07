Zapytaliśmy Polaków, co sądzą o referendum ws. migrantów. "Kiełbasa wyborcza", "naród chce" [WIDEO]

W miniony piątek większość sejmowa przyjęła projekt, który ma umożliwić przeprowadzenie referendum i wyborów parlamentarnych w jednym dniu. "Za" zagłosowało 243 parlamentarzystów: 227 posłów PiS, jeden poseł KO, ośmiu posłów Konfederacji, trzech posłów Kukiz'15, troje parlamentarzystów koła Polskie Sprawy i jeden poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza).

Zmiana w prawie jest konieczna, aby razem z jesiennymi wyborami parlamentarnymi PiS mógł zorganizować referendum ws. migrantów. - Nie mogę decydować za naszą większość parlamentarną, ale ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby to było jedno pytanie, odnoszące się do tego, czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński. Podkreślmy: żaden człowiek nie jest "nielegalny" - "nielegalna" może być migracja, ale nie ludzie.

"Ustawa Kamilka" bliska przyjęcia. Każda śmierć dziecka ma być analizowana

"Kiełbasa wyborcza". "technika manipulacji", "nie będę maczać w tym palców"

Bartłomiej Marcinkowski z Gazeta.pl zapytał mieszkańców Warszawy o to, co sądzą o proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość referendum ws. relokacji migrantów. W rozmowie z naszym dziennikarzem padały różne opinie - "kiełbasa wyborcza", "technika manipulacji", "nie będę maczać w tym palców". Padał też niekiedy niecenzuralne słowa. Oto kilka przykładów opinii:

Mężczyzna: "Bardzo dobrze, Unia nie będzie nas w jajo robiła. Naród chce referendum. Wtedy rząd będzie miał silne prawo do tego, żeby powiedzieć, że naród polski się nie zgadza. Jeśli referendum nie będzie, to wtedy pan Donald Tusk ze swoją elitą powie: 'chwileczkę, to nie tak miało być'".

Kobieta: "Uważam, że jest bez sensu. Jeszcze jeden problem, żeby omawiać, rozmawiać, a pieniądze z tego tytułu są chyba dość duże. Kiełbasa wyborcza".

Kobieta: "Kompletnie absurdalne, instrumentalne, straszne. (...) Ja myślę, że oni [rząd - red.] żyją w jakiejś takiej ułudzie, że to im pozwoli uzyskać lepszy wynik. Myślę, że ludzie się na to nie nabiorą".

Kobieta: "Uważam, że nie powinno go być, bo jest to pewna technika manipulacji"

Mężczyzna: "Oczywiście, że to wpłynie pozytywnie na wynika dla PiS-u, ponieważ zmobilizuje elektoralną bazę".

Kobieta: "To jest głupota. Czego się można spodziewać. (...) Nie będę maczać w tym palców".

Mężczyzna: "To nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja. Na pewno ma to swoje plusy, na pewno ma minusy. Ja nie jestem do tego pozytywnie nastawiony na pewno. Wydaje mi się, że referendum nie jest w tej chwili potrzebne, bo tak czy siak migranci napływali do nas w niekontrolowany sposób".

Mężczyzna: "Ja myślę, że to jest ich bardzo sprytny plan, bo to się będzie wszystko nakładać na siebie, dzięki temu zwiększają się ich szanse. Myślę, że Polacy większościowo opowiedzą się zgodnie z planem PiS-u".

Mężczyzna: "To bardzo potrzebne, to ważna sprawa, żeby się społeczeństwo wypowiedziało, czy chce tych migrantów wwieźć do Polski, bo przecież Europa cierpi".

Jednego z przechodniów Bartłomiej Marcinkowski zapytał o to, dlaczego PiS chce przeprowadzić referendum akurat w dniu wyborów parlamentarnych. Mężczyzna odpowiedział:

Bo ludzie są w urzędzie pie***lnięci, zaczynając od prezesa, a kończąc na zwykłych posłach. Będą głosować do parlamentu, więc przy okazji będą im wciskać dodatkowe kartki. Chodzę do komitetu wyborczego, gdzie liczymy sobie te wszystkie głosy. Wie pan ile to jest dodatkowo pracy? K***a, za 500 złotych? Niech oni się wypchają. W tym roku odpuszczę sobie.

***