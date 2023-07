W czwartek 13 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok ws. uchylenia przez polską Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego immunitetu sędziowskiego Igora Tulei. W konsekwencji sędzia został zawieszony w czynnościach służbowych. Decyzja Izby Dyscyplinarnej została wydana w 2020 roku.

TSUE podjęło decyzję w sprawie sędziego Igora Tulei

Teraz TSUE uznało, że decyzje Izby nie były zgodne z prawem unijnym. Dodatkowo w opinii Trybunału w Polsce powinno odejść się od stosowania decyzji, które zostały wydane przez tę Izbę. Zdaniem TSUE należy więc także zrezygnować z zawieszenia sędziego Igora Tulei, przywrócić mu apanaże i zezwolić na orzekanie.

TSUE nakazało likwidację Izby Dyscyplinarnej w 2022 roku. Mimo tego izba ta cały czas działała i wydawała decyzje, przez co Polska od listopada płaciła codziennie milion euro kary. Dziś kara ta wynosi 253 miliony euro, czyli miliard 225 milionów złotych.

Warto dodać, że tydzień temu w sprawie polskiego sędziego decyzję wydał także Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zdecydował, że Izba Dyscyplinarna, która osądziła sędziego, nie była "niezależnym i bezstronnym trybunałem ustanowionym ustawą". Zdaniem ETPCz doszło do naruszenia trzech przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, prawa do prywatności, prawa do wolności wyrażania opinii. W związku z tym sędzia Igor Tuleya ma otrzymać od Polski 30 tys. euro zadośćuczynienia oraz kolejnych sześć tysięcy euro za koszty procesowe.

Jest wyrok Europejskiego Trybunału ws. sędziego Igora Tulei

Sędzia Igor Tuleya wrócił do orzekania pod koniec listopada, po 740 dniach zawieszenia. Wówczas decyzję o jego zawieszeniu uchyliła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.



Izba Dyscyplinarna SN działała od 2018 roku do 2022 roku. Jej likwidacji domagała się Komisja Europejska, uzależniając od tej decyzji rządu możliwość wypłaty Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Na miejsce ID powołano jednak Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Igor Tuleya przed sądem w Warszawie: Walka trwa

Komentarze po decyzji TSUE ws. Igora Tulei

"Organy sądowe nie powinny stosować uchwały izby dyscyplinarnej o zawieszeniu. A sąd któremu przydzielono sprawę po zawieszonym sędzim, nie powinien jej rozpoznawać. Izba dyscyplinarna nie była organem niezawisłym po raz kolejny orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu" - napisał w mediach społecznościowych sędzia Piotr Gąciarek.

"Sędzia Igor Tuleya wygrał przed TSUE! Izba Dyscyplinarna na śmietniku historii. Warto być przyzwoitym!" - napisał w mediach społecznościowych członek Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia" Krzysztof Parchimowicz.