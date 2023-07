Fogiel chciał uderzyć w TVN i Piaseckiego. Ten szybko odpowiedział: Po co te manipulacje?

W środę Radosław Fogiel był gościem Konrada Piaseckiego w TVN24. Pod koniec programu panowie rozmawiali o solidarności wśród państw w kwestii migrantów. Dziennikarz zwrócił uwagę, że Polsce - jako krajowi frontowemu - powinno zależeć na przyjęciu mechanizmów solidarnościowych. - Można by uznać, że tak, gdyby nie to, że rzeczywistość dostarcza nam bardzo wielu dowodów na to, że są to tylko i wyłącznie słowa - powiedział poseł PiS, któremu przerwał prowadzący program, mówiąc, że "to nie są tylko słowa". - Ale czy ja mogę uzasadnić? Pan zbija argument, który jeszcze nie padł. Czy ja mogę uzasadnić? - zapytał.

REKLAMA

- Niestety nie, bo zegar jest nieubłagany - powiedział Piaseczki, a mimo to Fogiel rzucił, że "to się będzie dobrze klikało" i kontynuował swój wywód. - To dlaczego szef Fronteksu, który wspierał Polskę w walce o szczelność granicy białoruskiej, został odwołany? Dlaczego Polska ma się godzić na to, żeby ponad głowami państw członkowskich podejmować decyzje? To nie jest solidarność. Solidarność powinna być jednomyślna - powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości. Tuż po tych słowach program się skończył, a TVN24 rozpoczął transmisję wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie NATO w Wilnie.

Zobacz wideo Tusk prześmiewczo o Kaczyńskim: Wygodniej prezesowi debatować w Pułtusku, niż z całym Tuskiem

"To nieuczciwe. (...) Po co takie manipulacje?"

Mimo tego Radosław Fogiel postanowił uderzyć w stację w mediach społecznościowych. Udostępnił fragment "Rozmowy Piaseckiego", z którego wynika, iż dziennikarz stwierdził, że nie pozwala mu na uzasadnienie swojej wypowiedzi. "Poranne rozrywki - 100% TVNu w TVN" - napisał polityk PiS. Odpowiedział mu - również za pośrednictwem Twittera - Konrad Piasecki. "Panie Pośle. To nieuczciwe, co Pan robi. Musieliśmy kończyć żeby wpuścić na antenę konferencję Andrzeja Dudy. Po co takie manipulacje?" - zapytał.

Wpis polityka Prawa i Sprawiedliwości skomentował też dziennikarz Tomasz Golonko. "A nie było tak, że Piasecki powiedział: Niestety nie, bo kończy się program? I po chwili zeszliście z anteny?" - napisał. "Po to, żeby dać głos Prezydentowi Dudzie po szczycie NATO w Wilnie red. Konrad Piasecki musiał skończyć program. Zapomniał Pan dodać. Manipulacja poziom PIS" - stwierdziła z kolei Katarzyna Lubnauer, posłanka PO.

***