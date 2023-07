Dziecko lub zwierzę w rozgrzanym samochodzie. Co zrobić? Każda minuta ma znaczenie

Policja każdego roku apeluje do kierowców, aby nie pozostawiali w zamkniętym aucie dzieci ani zwierząt. Przy upałach we wnętrzu samochodu temperatura może sięgać nawet do 50-60 stopni Celsjusza. Takie warunki stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. - Dochodzi do hipertermii. Człowiek czuje, jakby płonął, dosłownie jakby płonął. W końcowym etapie dochodzi do utraty przytomności - podkreśliła dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Dziecko lub zwierzę w rozgrzanym samochodzie. Wybij szybę

Nawet kwadrans spędzony w nagrzanym samochodzie może być dramatyczny w skutkach. Może doprowadzić do urazów mózgu i nerek, a nawet śmierci. Każda minuta ma znaczenie. Dlatego, gdy zauważysz pozostawione w aucie bez opieki dziecko lub psa, nie bądź obojętny, zareaguj. W świetle prawa możesz zbić szybę. "Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego" - czytamy w art. 26. Kodeksu karnego.

Kobieta zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. W środku było niemowlę

Należy zbić szybę, która znajduje się jak najdalej od dziecka lub zwierzęcia. Celujemy w jej róg. - Jeżeli uderzymy w środek, to uderzenie będzie nieskuteczne - podkreślił w rozmowie z TVN 24 były policjant Marek Konkolewski. - Jeśli sami nie czujemy się na silach, by taką szybę wybić - zazwyczaj nie jesteśmy sami, bo dookoła są ludzie - trzeba głośno krzyczeć, prosić o pomoc - radził Kamil Januszkiewicz ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Pierwsza pomoc. "Nie myśleć o niczym innym tylko o życiu"

Uratowane dziecko należy jak najszybciej przenieść do cienia, a następnie poinformować odpowiednie służby. Jeśli osoba jest nieprzytomne, ale oddycha - kładziemy ją w pozycji bocznej ustalonej i schładzamy - wyjaśnił doktor Sutkowski. Jeśli doszło do zatrzymania krążenia, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowe, którą kontynuujemy do przybycia pomocy medycznej. - Najważniejsze to, żeby działać szybko i sprawnie. Nie myśleć o niczym innym tylko o życiu i zdrowiu osób bądź zwierząt - zaapelował Januszkiewicz.

USA. 10-letni chłopiec przedawkował wodę. Rodzice przestrzegają innych

Odpowiedzialność karna. Do pięciu lat więzienia

Gdy kierowca pozostawi w rozgrzanym samochodzie dziecko, może zostać skazany na karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. W przypadku zwierząt nieodpowiedzialnemu opiekunowi grozi do dwóch lat, a nawet do trzech lat więzienia, jeśli sąd zakwalifikuje czyn jako szczególne okrucieństwo.