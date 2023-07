Jarosław Jakimowicz znika z kolejnego programu. Tym razem w TVP Info

Zobacz wideo Tusk prześmiewczo o Kaczyńskim: Wygodniej Prezesowi debatować w Pułtusku, niż z całym Tuskiem

Zmiana współprowadzącego program TVP Info "W kontrze" i odsunięcie Jarosława Jakimowicza to decyzja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarządzanej od kwietnia przez nowe władze - informują Wirualne Media. Portal uzyskał komentarz samego zainteresowanego, który stwierdził, że "nie będzie prowadzić programu w weekend".

To jakiegoś rodzaju zawieszenie, trudno mi powiedzieć, jak długo potrwa

- stwierdził. "To definitywne" - informuje jednak portal, powołując się na źródła w TAI. Miejsce Jakimowicza ma zająć Anna Popek.

Jakimowicz znika z TVP Info. Wcześniej przestał występować w "Pytaniu na śniadanie"

"Decyzja nie jest związana z internetowym apelem Fundacji Basta, kierowanej przez aktywistę LGBT+ Barta Staszewskiego, żeby w ogóle odsunąć Jakimowicza od pracy w Telewizji Polskiej" - wskazuje serwis. Aktywista argumentował swoje stanowisko tym, że celebryta "przechodzi samego siebie w szerzeniu mowy nienawiści". - Tylko w ciągu pierwszych dni lipca zdążył zaatakować osoby LGBT+ aż dwa razy. Raz podczas audycji "W kontrze" 1 lipca 2023 r., gdzie stwierdził, że nie ogląda "dewiantów spod tęczowej flagi" i drugi raz podczas audycji "#Jedziemy" 5 lipca 2023 r., gdzie krzyczał, że ideologia LGBT chce zniszczyć polskie rodziny i dobro na tym świecie - wyliczał Staszewski.

Jarosław Jakimowicz pracuje dla TVP od 2019 roku. Widzowie mogą go obecnie oglądać m.in. jako gościa programu "Jedziemy", którego prowadzącym jest Michał Rachoń. Aktor pojawiał się też w "Pytaniu na śniadanie", jednak według ustaleń portalu o2.pl Jakimowicz został od niego odsunięty, ponieważ tam nie pasował. "Jarek nie pasował do zespołu. Nie pasował z tym, co robił, nie pasował do formuły programu. Zarządzono radykalne zmiany. I tak stracił dobrze opłacaną posadkę współpracownika PnŚ" - powiedział w rozmowie z portalem anonimowy informator z Telewizji Polskiej. Sam zainteresowany potwierdził, że nie będzie dłużej pracował dla śniadaniówki i dodał, że "nigdy nie należał do zespołu".

Jakimowicz stracił posadę w TVP. "Robiłem to dla frajdy, a nie dla kasy"

