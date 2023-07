CBA w urzędzie dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Są zatrzymani

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

O zatrzymaniu czterech osób, w tym zastępcy burmistrza dzielnicy Praga-Południe i jednego z naczelników urzędu dzielnicy poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. "Funkcjonariusze CBA zatrzymali zastępcę burmistrza dzielnicy Praga Południe, naczelnika wydziału urzędu dzielnicy, a także dwóch przedsiębiorców" - czytamy na Twitterze. Wiceburmistrz Adam C. usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą one kolejno: uzyskania nielegalnego pozwolenia na budowę, nierzetelnych faktur oraz przekroczenia uprawnień. Adam C. nadzoruje w urzędzie dzielnicy wydziały zajmujące się architekturą i budownictwem, gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, gospodarką nieruchomościami i nadzorem właścicielskim oraz zamówieniami publicznymi. Naczelnik Wydział Architektury i Budownictwa Jacek G. odpowie z kolei za korupcję.

CBA postawiło zarzuty wiceburmistrzowi i jego wspólnikom

CBA w sprawie korupcji związanej z inwestycją budowlaną zatrzymało również dwóch przedsiębiorców, podejrzanych o pośredniczenie w procederze. "Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania" - podkreśla CBA w komunikacie. Z kolei rzecznik praskiego urzędu potwierdził, że funkcjonariusze byli w urzędzie i tam zatrzymali podejrzanych. - CBA wykonuje w Urzędzie Dzielnicy czynności służbowe na polecenie prokuratury. Deklarujemy pełną współpracę - zapewniał Andrzej Opada w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Funkcjonariusze prowadzili czynności również w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, tam nikogo nie zatrzymano.

Stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości po zatrzymaniach urzędników domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe". "Zażądamy na niej wyjaśnień od Burmistrza Tomasza Kucharskiego, jakie zarzuty zostały przedstawione wiceburmistrzowi" - zapewnił na Twitterze radny partii Marek Piotr Borkowski.

