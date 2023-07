Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa we wtorek (11 lipca) udzieliła absurdalnego wywiadu dla telewizji Al Jazeera. W rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że NATO nie oferuje Zełenskiemu członkostwa w Sojuszu, bo "Polska uważa zachodnią Ukrainę za część swojego terytorium i zamierza dokonać inwazji". Ponadto w jej mniemaniu "konflikt rosyjsko-ukraiński nie istnieje" - powiedziała, powielając propagandowe brednie.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda i Zełenski w Łucku oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

Rosja oskarżyła Polskę. MSZ: Kłamią w sposób absolutnie bezczelny

Do wywodów Zacharowej odniósł się w środę (12 lipca) w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Trudno komentować te absurdy i przejmować się powtarzaniem tych bredni - powiedział. - Te słowa są przeznaczone dla odbiorcy w Rosji. Oni się starają przekonać, że sami są ofiarą. Nigdy nikt Rosji nie atakował. To Rosja jest państwem agresywnym. Kłamią w sposób absolutnie bezczelny i absurdalny - dodał.

Ławrow: "Konflikt będzie trwać, póki Zachód nie porzuci swoich planów"

Paweł Jabłoński: Będziemy rozważali działania na poziomie dyplomatycznym

Paweł Jabłoński powiedział, że resort podejmie odpowiednie kroki. - Konsekwentnie rozmawiamy z naszymi sojusznikami. Sam nie zliczę, ile razy udzielałem wywiadów w mediach krajów arabskich. (Należy - red.) dementować, tłumaczyć i pokazywać jak jest naprawdę. Na poziomie dyplomatycznym również. To próba pokazania przez Rosję, że to konflikt równoważnych sił. Będziemy rozważali działania na poziomie dyplomatycznym. Rozmawiamy z partnerami w krajach arabskich i afrykańskich. Nikt tam nie wierzy w takie słowa. Agresor oskarża państwa, które wspierają ofiary, o działania agresywne. Każdy widzi, co się dzieje. Każdy zdaje sobie sprawę, że to kłamstwo i absurd - dodał.

Zełenski: Wyniki szczytu są dobre, ale jakbyśmy dostali zaproszenie...

Ukraina w NATO. Andrzej Duda: Jest wyraźna zapowiedź

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, we wtorek (11 lipca) kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego uzgodniły, że zaproszą Ukrainę do członkostwa, "gdy pozwolą na to warunki". Nie pojawiły się jednak żadne ramy czasowe. - Zagadnienie przyszłości Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, było najbardziej żywe w sensie politycznym. Do ostatniej chwili trwały dyskusje i ustalenia co do treści ostatecznej deklaracji, która została przyjęta. Wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy do Sojuszu jest - powiedział w środę (12 lipca) Andrzej Duda.