"Aleja Milionerów PiS" pojawiła się także w Warszawie. "Ty pracujesz, oni się bogacą!"

W niedzielę 9 lipca działacze Platformy Obywatelskiej wystartowali z akcją "Aleja Milionerów PiS", zaczynając od umieszczenia kartonowych wizerunków osób powiązanych ze środowiskiem partii rządzącej w Międzyzdrojach. - Rozpoczynamy akcję "Aleja Milionerów PiS". Zaczynamy w Międzyzdrojach, chcemy pokazywać Polakom prawdę o rządach PiS-u, korupcji, nepotyzmie, o tym, że pieniądze ze spółek skarbu państwa trafiają właśnie do członków Prawa i Sprawiedliwości - poinformował w niedzielę na konferencji prasowej poseł KO Jakub Rutnicki. - Będziemy rozmawiać z Polakami na plażach, podczas gdy PiS-owskie tłuste koty, o których mówił sam Jarosław Kaczyński, wypoczywają w swoich ekskluzywnych hotelach, być może ekskluzywnych apartamentach, które sami zakupili za te pieniądze, które zgarniają każdego miesiąca w spółkach skarbu państwa - dodał.

Warszawa. "Aleja Milionerów PiS" na placu Pięciu Rogów

W środę 12 lipca akcja zawitała również do stolicy, kartony z wizerunkami polityków PiS-u umieszczono na placu Pięciu Rogów. - Dziś mówimy o tych najbardziej jaskrawych przykładach, ale przecież ci ludzie są wszędzie. Są ich tak naprawdę tysiące. Są na poziomie rządowym, na poziomie agencji rządowych, ale są też na poziomie samorządowym. Tutaj słynna żona pana sekretarza generalnego PiS-u, pana Sobolewskiego. Miała fuchy ze spółek Skarbu Państwa, dziennikarze to obnażyli, pokazali, to nagle odnalazła się w spółkach samorządowych - powiedział Marcin Kierwiński, którego cytuje TVN24.

- Polaku, ty pracujesz, a oni się bogacą. Z jednej strony milionerzy PiS, z drugiej strony ciężko pracujące Polki i Polacy - mówiła w środę posłanka KO Aleksandra Gajewska. - Co różni tych ciężko pracujących ludzi od bogaczy z PiS-u? Wszystko. Jedni codziennie harują, żeby mieć na jedzenie, na raty kredytów, a drudzy głównie zajmują się tym, żeby ciągnąć pieniądze i żeby załatwiać partyjne interesy. Jedni zarabiają niewiele ponad najniższą krajową, drudzy wypełniają swoje konta milionami złotych - dodała.

W "Alei Milionerów" znaleźli się m.in. poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski, członkini rady nadzorczej Orlenu i przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego Janina Goss, była członkini zarządu Link4, żona Zbigniewa Ziobry Patrycja Kotecka-Ziobro.

