W mediach społecznościowych pojawiło się ogłoszenie, którego autorka twierdziła, że znalazła psa przywiązanego do drzewa w lesie. Jak opisywała, suczka jest łagodna i młoda, ale jej dzieci "mają alergię", dlatego szuka zwierzęciu innego domu. Internauci odkryli jednak, że to autorka postu jest właścicielką psa i w ten sposób chce się go pozbyć.

