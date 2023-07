Funkcjonariusze straży pożarnej poinformowali, że w miejscowości Boguszów-Gorce w powiecie wałbrzyskim (woj. dolnośląskie) żmija zygzakowata ukąsiła sześciolatka. Chłopiec znajdował się wówczas w swoim domu. Rodzice zabrali syna na SOR. Strażacy ostrzegają, że żmije to poważne zagrożenie. Przekazali również, w których miejscach można zazwyczaj spotkać te niebezpieczne gady.

Boguszów-Gorce. Żmija ukąsiła sześciolatka. Jadowity wąż zaatakował chłopca na tarasie domu

Ochotnicza Straż Pożarna z Boguszowa przekazała, że do zdarzenia doszło 9 lipca i opisała całe zdarzenie na Facebooku. "W niedzielne popołudnie zostaliśmy wezwani na ul. Górną, gdzie na tarasie jednego z domów jednorodzinnych znajdowała się żmija. Jak przekazali nam właściciele budynku, kilkanaście minut wcześniej gad ukąsił dziecko, które rodzice odwieźli we własnym zakresie na SOR. Żmija została odłowiona przy pomocy specjalnego chwytaka i przewieziona do lasu, gdzie została wypuszczona z daleka od zabudowań" - napisano.

Jak możemy przeczytać na portalu tvn24.pl, chłopiec przebywa obecnie na szpitalnym oddziale pediatrycznym. Dziecku podano surowicę, a następnie rozpoczęto leczenie objawowe. Ogólny stan sześciolatka jest dobry.

"Żmije stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka". Gdzie przebywają te węże?

Emil Stroisz z OSP w Boguszowie powiedział, że "żmije stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka", a szczególną ostrożność należy zachować w okresie letnim, ponieważ gady "w czasie upałów szukają ochłody, szukają cienia, wchodząc do domów, piwnic czy altanek".

Funkcjonariusz dodał, że odławianie żmij to jedno z ważnych zadań straży pożarnej, które jest regularnie realizowane przez tę formację. - Każdego roku mamy kilkanaście podobnych zgłoszeń. W ostatnim czasie żmije odławialiśmy między innymi z miejscowego marketu i placu zabaw. Wtedy, na szczęście, nikt nie ucierpiał - powiedział Emil Stroisz.