We wtorek (11 lipca) na Kanale Sportowym na You Tube pojawił się kolejny odcinek "Dziennikarskiego zera" Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz poruszył w nim temat Life Balance Congress, który odbył się w weekend 7-9 lipca w hali Expo XXI w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo iekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Krzysztof Stanowski wybrał się na Life Balance Congress w Warszawie. Wydał na to 6 tys. zł

Krzysztof Stanowski za bilet na kongres zapłacił prawie 6 tys. zł. Wybrał najdroższą wejściówkę, dzięki czemu mógł podczas trzydniowego wydarzenia uczestniczyć w prelekcjach i koncertach, brać udział w sesji zdjęciowej z mówcami oraz wspólnym lunchu. W ramach pakietu przewidziane były m.in. także vouchery od partnerów, książka z autografem, dostęp do odnowy biologicznej i do salonu "FIRE".

Wśród prelegentów kongresu znaleźli się między innymi: bizneswoman Joanna Przetakiewicz, która w ostatnim czasie wydała publikację "Pieniądze szczęście dają", podróżniczka Beata Pawlikowska, autor serii "Rozmowy z Bogiem" Neale Donald Walsch, trener ustawień rodzinnych Gerhard Walper, multimilionerka zajmująca się manifestacją marzeń Leilani Szajek, Aggie Lal zajmująca się "zasadami biohackingu", a także inni przedsiębiorcy, pisarze, instruktorzy jogi i "mistrzowie buddyzmu", coachowie czy duchowi przewodnicy. Kontrowersje wzbudził jednak udział pewnego amerykańskiego trenera sztuk walki.

USA. Sąd w USA skazał na dożywocie mężczyznę, który zgwałcił 10-latkę

Gwałciciel na kongresie w Warszawie? "Został skazany na siedem lat więzienia za gwałt na 15-latce"

Kareem Abdul Jabbar, "profesjonalny trener personalny oraz Mistrz Krajowy w Taekwondo", który oferuje "połączenie z ludzkim duchem poprzez fitness i dobrostan" został, według dziennikarza Spider's Web Jakuba Wątora, w 2000 roku skazany na siedem lat więzienia za gwałt na 15-letniej uczennicy w szkole walk.

- Okazało się, że w internecie można znaleźć depeszę Associated Press sprzed ponad 20 lat, z której się dowiadujemy, że Kareem Abdul Jabbar, trener sztuk walki taekwondo, został skazany na siedem lat więzienia za gwałt na 15-latce, swojej uczennicy. Potwierdza to amerykańska strona, która zbiera informacje o osobach ze sportów walki, które popełniły przestępstwa - skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Wątor i dodał, że choć mężczyzna nazywa się jak słynny koszykarz, i nawet fizycznie go przypomina, to nim nie jest. Przed laty zmienił bowiem imię i nazwisko.

Popularny trener piłki nożnej odurzał i gwałcił nieletnich chłopców

Sam Stanowski zapytał natomiast o Jabbara organizatora imprezy Kamila Sikorę. - Nie znam takich informacji - tłumaczył Sikora. - Czy chcesz człowieka, który zrobił tyle dobra, za coś obciążać? Nie biorę odpowiedzialności za życie każdej osoby, która stanie na scenie. Biorę odpowiedzialność za to, że kontent, który się pojawia na scenie, ma za zadanie spowodować, że ludzkie życie będzie jeszcze lepsze. Będzie zmierzać ku lekkości, rozwojowi - stwierdził Sikora.