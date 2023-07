Matka zatrzasnęła półtoramiesięczne dziecko w rozgrzanym samochodzie. Policja pokazała nagranie

Policjantka z białostockiej komendy razem ze strażnikiem miejskim pomogli zatrzaśniętemu w rozgrzanym samochodzie półtoramiesięcznemu dziecku. Matka dziewczynki zostawiła swoją torebkę wraz z kluczykami wewnątrz samochodu, a drzwi automatycznie się zamknęły.

Białystok. Kobieta zatrzasnęła niemowlę w samochodzie

Kobieta zadzwoniła na komendę z prośbą o pomoc do mundurowych, którzy niezwłocznie przyjechali na miejsce. Z jej relacji wynikało, że wewnątrz pojazdu znajduje się jej małe dziecko. "Policjantka z białostockiej policji pełniąca służbę z funkcjonariuszem straży miejskiej ruszyli na pomoc. Samochód stał w nasłonecznionym miejscu, a w środku od kilkunastu minut zamknięta była półtoramiesięczna dziewczynka" - relacjonuje policja.

Funkcjonariusz straży miejskiej wybił szybę w samochodzie, a policjantka dostała się do środka i otworzyła drzwi. Na miejsce zdarzenie przybyła także załoga pogotowia ratunkowego. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Policja udostępniła nagranie z tego zdarzenia, które można zobaczyć poniżej.

Zobacz wideo 1,5-miesięczne dziecko zatrzaśnięte w samochodzie. Mundurowi pokazali nagranie

Przy upałach we wnętrzu samochodu temperatura może sięgnąć nawet do 50-60 stopni Celsjusza. Policjanci każdego roku apelują do kierowców, aby nie pozostawiali w zamkniętym aucie dzieci ani zwierząt. Stanowi to realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Nie bądź obojętny, gdy jesteś świadkiem takiej sytuacji - zareaguj. Poinformuj policję lub inne służby ratunkowe dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

