Wojciech J. wraz z żoną Anetą J. oraz dziećmi, mieszkali z rodziną 8-letniego Kamila: jego matką Magdaleną B., Dawidem B. a także piątką jego rodzeństwa w niewielkim mieszkaniu przy ul. Kosynierskiej w Częstochowie. Małżeństwo zgodnie twierdzi, że nie zauważyli, by 8-latek był bity i poparzony. Obecnie para walczy o swoje dzieci w sądzie.

Częstochowa. Wujek i ciotka Kamila z Częstochowy walczą o dzieci w sądzie

Wojciech J. był wujkiem 8-letniego Kamila, a jednocześnie jest też ojcem dwójki jego rodzeństwa. Gdy Magdalena B., została aresztowana, sąd podjął decyzję o zabezpieczeniu wszystkich dzieci kobiety. Dwoje najmłodszych, których ojcem jest Dawid B., oprawca 8-letniego Kamila, trafiło do rodziny zastępczej. Pozostała trójka trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Aneta J. i Wojciech J. usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy Kamilowi, ci jednak nie poczuwają się do winy. Twierdzą, że nie widzieli, co działo się z chłopcem. Teraz walczą w sądzie rodzinnym w Częstochowie o dwoje dzieci Wojciecha J., których matką jest Magdalena B. - Kocham swoje dzieci i będę o nie walczył. Nie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich i chciałbym, żeby dzieci wróciły do domu i będę o to walczył - przekonywał 7 lipca przed jedną z rozpraw Wojciech J., w rozmowie z "Super Expressem".

Sąd w Częstochowie zdecyduje o pozbawieniu praw rodzicielskich Wojciecha J. i Anety J.

Podczas posiedzenia 7 lipca częstochowski sąd nie wydał wyroku w sprawie opieki nad dziećmi. Na kolejnym posiedzeniu sąd rozstrzygnie, czy Wojciech J. zostanie pozbawiony praw rodzicielskich do trójki swoich dzieci - dwójki, których matką jest Magdalena B. oraz dziecka, które ma z Anetą J. Kobieta może natomiast stracić prawa do dziecka, którego ojcem jest Wojciech J. - przekazał "Super Express".