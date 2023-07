Zgłoszenie dotyczące podejrzenia stosowania przemocy domowej wobec 6-letniego chłopca wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie 19 czerwca. Służby powiadomili pracownicy przedszkola, do którego uczęszczało poszkodowane dziecko.

Piaseczno. 6-latek z krwiakami na ciele. Ojciec wymierzał mu karę skórzanym paskiem

By potwierdzić fakty i ustalić szczegóły policjanci udali się do przedszkola. Okazało się, że ślady stosowania przemocy fizycznej na ciele chłopca zostały odkryte przez jedną z pracownic podczas przebierania dziecka. 6-latek miał zasinienia oraz krwiaki. Do przedszkola przyjechali również wezwani rodzice dziecka. 30-letni ojciec przyznał się, że dzień wcześniej wymierzył synowi karę przy użyciu skórzanego paska. Mężczyzna był przekonany, że jego postępowanie jest całkowicie normalne. Funkcjonariusze zatrzymali 30-latka i doprowadzili go na komisariat policji.

Trzy miesiące aresztu dla ojca z Piaseczna. Za znęcanie się nas synem grozi mu do pięciu lat więzienia

Decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie wobec 30-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za znęcanie się nad synem mężczyzna może trafić do zakładu karnego na pięć lat. Poszkodowany chłopiec został przekazany pod opiekę rodziny zastępczej. "Zwracamy się z apelem, aby reagować w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami przemocy wobec innych osób. Wyzwiska, groźby, bicie i krzywdzenie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy taki przypadek zawsze powinien być niezwłocznie zgłoszony policjantom, którzy pomogą przerwać spiralę przemocy" - apelują policjanci z Piaseczna.