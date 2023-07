Oskar Szafarowicz jest działaczem Forum Młodych PiS oraz pracownikiem agencji rządowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jak ustaliła Wirtualna Polska, godziny pracy Szafarowicza są "ruchome", a on sam ma zajmować się głównie obsługą Twittera. Na dodatek urodzonego w 2001 roku sympatyka PiS zatrudniono niedawno na stanowisko specjalisty w PKO BP.

Uniwersytet Warszawski nadal nie zakończył postępowania dyscyplinarnego ws. Oskara Szafarowicza

W marcu powstała petycja dotycząca wydalenia z uczelni Szafarowicza, który na Uniwersytecie Warszawskim studiuje prawo. Była ona związana ze skandalicznym wpisem, który został zamieszczony przez niego po tragicznej śmierci syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Chłopiec, który był ofiarą pedofila, popełnił samobójstwo po tym, jak media wróciły do sprawy przestępstwa i opublikowały dane, które pozwoliły na identyfikację tożsamości ofiar. Szafarowicz, broniąc zarzutów stawianych m.in. TVP, zarzucał polityczce, że rzekomo "tuszowała dramat syna". Po śmierci Mikołaja, Szafarowicz usunął swoje wpisy z mediów społecznościowych.

Sprawa śmierci Mikołaja Filiksa. Szafarowicz mówi o nagonce

Postępowanie wyjaśniające w sprawie zachowania Szafarowicza zostało wszczęte przez UW dokładnie 4 marca i jest prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów uniwersytetu. Z informacji "Faktu" wynika jednak, że sprawa do dziś stoi w miejscu - chociaż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia - postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż sześć tygodni.

W uzasadnionych przypadkach rzecznik, za zgodą rektora, może przedłużyć postępowanie nie dłużej niż do 12 tygodni. Zgodnie z przepisami uczelnia powinna zakończyć wyjaśnianie tej sprawy jeszcze w maju. Rzeczniczka uczelni Anna Modzelewska w rozmowie z "Faktem" przekazała, że "czynności wyjaśniające trwają" i planowane są dalsze przesłuchania. Na razie w sprawie przesłuchanych zostało jedynie dwóch świadków. Działacz młodzieżówki PiS teoretycznie może nawet zostać usunięty z uczelni.

Oskar Szafarowicz z nową posadą. Tym razem w banku

Oskar Szafarowicz nie został przesłuchany przez rzecznika dyscyplinarnego UW. "Nie posiadam żadnej linii obrony"

Na przesłuchanie nie wezwano jeszcze nawet sympatyka PiS. - Z tego, co wiem, postępowanie wyjaśniające rozpoczęło się 4 marca 2023r. Od tego momentu ani razu nie miałem kontaktu z rzecznikiem dyscyplinarnym UW - powiedział "Faktowi" Oskar Szafarowicz. Do tej pory otrzymał jedno pismo - wezwanie do złożenia wyjaśnień, ale bez podania, o którą sprawę chodzi. - Stawiłem się 22 marca o godz. 9:00 w gabinecie Rzecznika Dyscyplinarnego UW, lecz od pani z obsługi administracyjnej uczelni usłyszałem, że Pani Rzecznik nie ma, a moje przesłuchanie jest odwołane - powiedział dalej działacz partii Jarosława Kaczyńskiego.



- Nie posiadam żadnej linii obrony, posiadam za sobą prawdę - stwierdził Szafarowicz, który uważa, że postępowanie dotyczy "wyłącznie jego prawicowych poglądów", a burza medialna, jaką wywołał jego wpis "nim wstrząsnęła, a skala nagonki i hejtu była niewyobrażalna".



- Sprawa stoi w miejscu, podejrzewam, że Uniwersytet na początku chciał pokazać, że coś robi, a tak naprawdę zamieść sprawę pod dywan. Rektor lubi się z PiS, możliwe, że czekają do października na wynik wyborów - przekazała studentka i działaczka Unii Europejskich Demokratów Daria Brzezicka, która wysłała w tej sprawie kolejne pismo do uczelni.