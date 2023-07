Śledztwo ws. syna Beaty Szydło. Prokuratura poprosiła o pomoc Amerykanów i Brytyjczyków

Tymoteusz Szydło, syn byłej premier, obecnie europosłanki Beaty Szydło, przyjął święcenia kapłańskie w 2017 r. Msza prymicyjna była transmitowana przez media Tadeusza Rydzyka i uczestniczyli w niej istotni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po dwóch latach Szydło udał się na bezterminowy urlop, a potem przekazał informację o wycofaniu się ze stanu duchownego. Przekazał wówczas w oświadczeniu, że "nie udało mu się pokonać kryzysu wiary i powołania".

W mediach społecznościowych krążyły plotki o tym, że syn byłej premier, jeszcze będąc księdzem, miał zostać ojcem. Pełnomocnik Tymoteusza Szydły stanowczo temu zaprzeczał. Złożył wówczas zawiadomienie do prokuratury. W 2021 r. "Gazeta Wyborcza" informowała przesłuchaniu pisarza Piotra Surmaczyńskiego, który w jednym ze wpisów na Facebooku gratulował Beacie Szydło, że zostanie babcią. Surmaczyński został przesłuchany na prośbę prokuratury w konsulacie RP w Londynie. Jak podaje Wp.pl, do tej pory w sprawie przesłuchano jednie dwie osoby - Tymoteusza Szydłę jako pokrzywdzonego oraz właśnie Piotra Surmaczyńskiego. Nikomu nie postawiono zarzutów.

- Wystąpiono do władz USA o uzyskanie od Facebook Inc., w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, danych umożliwiających identyfikację użytkownika profilu. Ponadto ustalono dwóch potencjalnych świadków, którzy zamieszkują na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym wystąpiono do władz sądowych Zjednoczonego Królestwa o przesłuchanie obojga świadków - przekazał Wirtualnej Polsce prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sądy Wielkiej Brytanii nie udzieliły odpowiedzi polskim śledczym, śledztwo pod koniec 2021 r. zostało zawieszone. Wp.pl wskazuje, że śledztwo początkowo dotyczyło "bezprawnego pozyskania dostępu do informacji dla niego nieprzeznaczonej", oszustwa oraz oszustwa komputerowego, obecnie dotyczy zniesławienia i znieważenia.

Tymoteusz Szydło. Śledztwo prokuratury ws. zniesławienia

- Nawet gdy ktoś zniesławia sędziego, w związku z wykonywaniem przez niego czynności urzędowych, prokuratura bardzo często odmawia prowadzenia sprawy. Wtedy funkcjonariusz publiczny musi sam bronić swojego dobrego imienia. Prokuratura powinna wyjaśnić, jaki interes publiczny przemawia za prowadzeniem sprawy dotyczącej osoby prywatnej. Pamiętajmy, że każda tego typu sprawa kosztuje - to koszty korespondencji, tłumaczeń. My wszyscy płacimy za to, by jedna konkretna osoba mogła kogoś ścigać - komentuje w rozmowie z portalem Wp.pl sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

W 2021 roku dziennikarze "Gazety Wyborczej" i OKO.Press odnaleźli Tymoteusza Szydłę w spółce Bieruń ERG-Folie, której współudziałowcem jest prezes Orlenu Daniel Obajtek. Pełnomocnik Szydły przekonywał, że mężczyzna przeszedł "normalny proces rekrutacyjny". Inaczej mówił natomiast prezes Orlenu. - Pani premier prosiła mnie o pomoc, nie będąc już premierem, żeby było jasne. Proszę wybaczyć, ale to są prywatne sprawy. W tej sprawie tak samo jak ja zachowałby się każdy przyzwoity człowiek. Nie boję się powiedzieć, że mu pomogłem. Nie mam nic więcej do dodania - powiedział "Rzeczpospolitej".