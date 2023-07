Jakie są objawy odwodnienia organizmu? Pragnienie i co jeszcze? Czym grozi odwodnienie?

Odwodnienie organizmu to stan, w którym zawartość wody w organizmie staje się zbyt niska, utrudniając tym samym prawidłowe działanie ludzkiego ciała. Człowiek w około 70 proc. składa się z wody, dlatego zachwianie równowagi wodno-elektrolitowej może mieć dla niego poważne konsekwencje zdrowotne. Szczególnie narażeni na odwodnienie jesteśmy podczas upałów, kiedy nasz organizm potrzebuje większej ilości wody do właściwego funkcjonowania.

Odwodnienie organizmu podczas upału i nie tylko. Te objawy powinny zwrócić twoją uwagę

Pierwszym sygnałem jasno mówiącym, że potrzebujemy uzupełnić płyny, jest uczucie pragnienia. Niektórzy specjaliści twierdzą wręcz, że nie należy dopuścić do tego, by odczuwać pragnienie, bo to już stan, w którym organizm jest odwodniony i przestał działać optymalnie. Zlekceważone pragnienie może przerodzić się w stan zmęczenia lub senności, skutkując w późniejszym czasie również gorszą koncentracją. Inne często występujące objawy odwodnienia to zmniejszenie zapotrzebowania na oddawanie moczu oraz utrata apetytu.

W skrajnych przypadkach może dojść do zawrotów głowy, przyspieszonego bicia serca, spadku ciśnienia, drgawek, gorączki, a nawet zaburzenia świadomości przeradzającego się w utratę przytomności. Przyjmuje się, że utrata wody przewyższająca 15 proc. naszej masy ciała może doprowadzić do śmierci.

Bezpieczeństwo w upalne dni. Najskuteczniejszą profilaktyką regularne picie wody

Kluczem do utrzymania swojego organizmu w równowadze pomimo upałów jest regularne przyjmowanie płynów. Jak informuje NFZ "Zdrowy, dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów wody - w zależności od płci, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej. A w czasie intensywnego wysiłku i upałów nawet do 4-5 litrów na dobę". Aby ułatwić sobie przyjęcie takich ilości płynów, NFZ radzi m.in. zaczynać i kończyć dzień od szklanki wody, zabierać także wszędzie ze sobą wodę w butelce lub bidonie oraz przestrzegać ustalonego harmonogramu picia za pomocą alertów ustawionych w telefonie.